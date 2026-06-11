Xây dựng chi bộ “ 4 tốt”

Chi bộ là nền tảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Việc xây dựng mô hình chi bộ “4 tốt” với các tiêu chí: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt và cán bộ, đảng viên tốt... đang trở thành giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Các học viên tham gia khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và bồi dưỡng chuyên đề hội nhập quốc tế tại Trung tâm Chính trị Vĩnh Lộc.

Tại Trung tâm Chính trị Vĩnh Lộc, công tác xây dựng Đảng được xác định là một trong những nội dung cốt lõi và lâu dài. Trong sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Trung tâm đã lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực, uy tín thực hiện nghiên cứu, lựa chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ. Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, bởi vậy chi bộ đã tập trung vào chuyên đề: “Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận gắn với thực tiễn”.

Theo đó, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên tại Trung tâm đã tăng cường nắm bắt dư luận xã hội; các hoạt động dự giờ được tổ chức thường xuyên để trao đổi, tìm ra phương pháp giảng dạy chất lượng và hiệu quả; làm tốt vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân.

Hàng năm, Trung tâm đã chủ động tham mưu cho ban thường vụ đảng ủy các xã về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng. Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2025, Trung tâm Chính trị Vĩnh Lộc đã bồi dưỡng lí luận chính trị cho 700 học viên theo học các chuyên đề do trung tâm tổ chức. Trong đó tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng; 10 lớp bồi dưỡng các chuyên đề cho đoàn viên ưu tú; 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho quần chúng ưu tú, đảng viên, hội viên, bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở; 1 lớp chuyên đề hội nhập quốc tế.

Trường mầm non Định Tiến, xã Định Tân có 22 đảng viên; 12 nhóm lớp, với 356 học sinh. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, chi bộ nhà trường đã tập trung triển khai thực hiện mô hình chi bộ “4 tốt”, gồm: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chi bộ luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục và nhiệm vụ thực tiễn của nhà trường. Các phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, đổi mới sáng tạo trong dạy học được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục.

Trong năm học 2025-2026, chi bộ xây dựng Mô hình “Mái ấm tình thương”; vận động cán bộ đảng viên, giáo viên trong trường mỗi ngày dành bớt trong quỹ tiền lương của mình 1.000 đồng để hỗ trợ hàng tháng đối với hai cháu bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn cho trẻ, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng học đường luôn được quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tiếp tục được đầu tư, bổ sung; môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện được nhà trường duy trì, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống. Vì vậy, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên, tạo được niềm tin đối với phụ huynh và Nhân dân trên địa bàn.

Hoạt động ngoại khoá của các cháu học sinh Trường Mầm non Định Tiến, xã Định Tân.

Không chỉ ở các cơ quan, đơn vị, mô hình chi bộ “4 tốt” còn đang phát huy hiệu quả rõ nét tại khu dân cư. Đã thành nền nếp, cứ ngày mùng 3 hàng tháng, chi bộ thôn Đại Đồng 1, xã Đồng Tiến tổ chức sinh hoạt chi bộ. Buổi sinh hoạt với các nội dung chính là thông tin tình hình thời sự nổi bật; việc đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng; thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến của đảng viên, đồng thời đề ra nhiệm vụ của tháng tiếp theo.

Đầu năm 2025, thôn Đại Đồng có 67ha đất sản xuất nông nghiệp trong diện phải thu hồi để triển khai một khu công nghiệp trên địa bàn. Chi bộ đã bàn bạc, đưa ra nhiều giải pháp vận động đảng viên tiên phong đi đầu trong việc chấp thuận chủ trương thu hồi diện tích đất canh tác, tháo dỡ công trình dân sinh để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Với sự tiên phong đi đầu của các đảng viên trong chi bộ, chỉ sau một thời gian ngắn, toàn thôn đã có 132 hộ dân thuộc diện hiến đất đã bàn giao mặt bằng sạch phục vụ dự án.

Ông Đinh Văn Đăng, thôn Đại Đồng 1, chia sẻ: "Việc xây dựng chi bộ “4 tốt” được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Với tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau, từ việc hiến đất mở đường, xây dựng cảnh quan môi trường đến phát triển kinh tế hộ gia đình, đảng viên đều là những người tiên phong thực hiện trước để Nhân dân tin tưởng làm theo. Từ sự gương mẫu ấy, nhiều phong trào tại địa phương đã nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Các tuyến đường được mở rộng, môi trường ngày càng sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên".

Từ những giờ lên lớp của giảng viên trung tâm chính trị, sự tận tụy của những cô giáo mầm non đến những buổi họp dân ở nhà văn hóa thôn, mô hình chi bộ “4 tốt” đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Khi mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, mỗi đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu thì chi bộ “4 tốt” sẽ không chỉ là một danh hiệu mà còn là nền tảng vững chắc để đưa các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trần Hà