Xác định 4 đội U8 vào bán kết Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Sáng 6/7, ngày thi đấu thứ 3 của Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn, loạt trận đấu cuối cùng của vòng loại nhóm tuổi U8 của bảng A, B, C đã diễn ra đầy sôi nổi, hấp dẫn tại sân bóng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Hạc Thành.

Các đội bóng làm thủ tục trước khi bóng lăn.

Là vòng đấu có tính chất quan trọng để giành điểm vào bán kết, các đội bóng đã cống khiến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính với nhiều bàn thắng đẹp. Những gương mặt xuất sắc nhất vào bán kết đã lộ diện.

U8 Hà Trung lần đầu tiên vào bán kết

U8 Hà Trung và U8 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành là trận cầu tâm điểm tại bảng C, bảng duy nhất có 2 đại diện lọt vào bán kết. Trước trận đấu Hà Trung đang tạm thời dẫn đầu bảng với 6 điểm, nắm lợi thế lớn khi chỉ cần 1 điểm. Trong khi đó Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành cần một chiến thắng đậm để nuôi hi vọng.

U8 Hà Trung (áo xanh) sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khéo léo.

Trước ý nghĩa quan trọng của trận đấu, hai đội chủ động đẩy cao nhịp độ và thi đấu quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ U8 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành có lối chơi phòng thủ, phản công, bóng thường được đẩy lên cánh, chuyền vào khu vực trung lộ để tiền đạo dứt điểm. Các cầu thủ Hà Trung với thể lực dồi dào và nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khéo léo liên tục tổ chức các đợt lên bóng từ sân nhà lên khu vực vòng cấm để tung những cú sút chính diện.

Vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu chiến thắng, Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành thể hiện quyết tâm cao và vượt lên dẫn trước ở phút thứ 8 nhờ pha đá phạt tuyệt đẹp của Trần Hoàng Bách.

Bàn thắng mở tỷ số đã tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành với liên tục những pha lên và sút bóng về phía cầu môn thủ môn Nguyễn Tiến Minh. Tuy nhiên sau bàn thua U8 Hà Trung như bừng tỉnh. Phút 11, Bùi Ngọc Nam Hưng thể hiện sức mạnh và kỹ thuật, sút tung lưới thủ môn Nguyễn Minh Triết, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Những phút tiếp theo của hiệp 1, U8 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành là đội thi đấu chủ động hơn. Tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công hấp dẫn được cả hai bên tạo ra. Hà Trung thể hiện những miếng tấn công nhuần nhuyễn và bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngay từ những phút đầu tiên. Càng về cuối trận, Nhi đồng Hà Trung càng thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng mạnh với những pha đi bóng đậm chất kỹ thuật và những tình huống gây sóng gió trước khung thành đối phương.

Phút thứ 38, Minh Chính đá phạt góc, không cầu thủ nào của Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành đứng chắn bóng và trước áp lực lớn, thủ môn mới vào sân thay người của U8 Trí Đức Thành đã để bóng bật vào lưới. Phút 40, đội trưởng Lê Quang Khải ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho U8 Hà Trung.

Toàn thắng sau cả 3 lượt trận, ghi 15 bàn thắng và chỉ lọt lưới 2 bàn, U8 Hà Trung dẫn đầu bảng C và giành vé vào chơi trận bán kết.

U8 Thiệu Hóa vào bán kết sau chiến thắng trước U8 Phú An Phát - Đông Vệ 2

Bước vào trận đấu, Thiệu Hóa cần một chiến thắng để giành vé vào bán kết. Thiệu Hóa nắm lợi thế lớn khi trước đó đã thắng đối thủ cạnh tranh của bảng là Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành và chỉ gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều ở trận đấu cuối.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, 2 đội đã dồn lên tấn công, quyết tâm ghi bàn thắng. Nhi đồng Thiệu Hóa có phần lấn lướt trong các pha tranh cướp bóng và phối hợp trung lộ, đặc biệt là các pha sút xa gây sóng gió trước khung thành đối phương.

Thiệu Hóa (áo vàng) thể hiện lối chơi mạnh mẽ, kỹ thuật.

Hiệp 1 trận đấu được quyết định bởi những sai lầm. Phút thứ 8, cú đá biên tưởng chừng không nguy hiểm của U8 Thiệu Hóa nhưng thủ môn Nguyễn Duy Phong bên phía U8 Phú An Phát - Đông Vệ 2 lại lóng ngóng đỡ bóng vào lưới. Đến phút 12, thủ môn này và hậu vệ lại không hiểu ý nhau, tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Gia Huy của Thiệu Hóa áp sát ghi bàn.

Có 2 bàn thắng làm vốn ở hiệp 1, sang hiệp 2 Thiệu Hóa chơi thoải mái, tự tin. Ngay phút 21, Tô Hoàng Minh Long đã thể hiện sức mạnh, kỹ thuật ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho U8 Hà Trung.

Các cầu thủ nhí của Phú An Phát - Đông Vệ 2 gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Hầu hết các đợt lên bóng đều bị đối phương ngăn chặn hoặc không đi đến đích. Với đội hình mạnh hơn, cùng các cá nhân nổi bật, phút 32 Lê Hà Dương ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Lê Văn Nam Phong ấn định chiến thắng 5-0 cho U8 Hà Trung với bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu.

Giành 6 điểm sau 3 trận đấu, ghi 10 bàn thắng và lọt lưới 4 bàn, đương kim vô địch Thiệu Hóa giành quyền vào vòng bán kết với tư cách đội nhì bảng C.

U8 Ngọc Lặc đánh bại U8 Hạc Thành để tiếp tục giấc mơ vô địch

Được đánh giá cao hơn và chỉ cần 1 điểm để có lần đầu tiên vào bán kết, U8 Ngọc Lặc rất tự tin trước trận đấu này.

Tận dụng ưu thế về thể lực và tốc độ, Ngọc Lặc nhanh chóng đẩy cao đội hình, tranh thủ sút bóng, tìm cơ hội mở tỷ số trận đấu, buộc thủ môn U8 Hạc Thành làm việc vất vả.

U8 Ngọc Lặc (áo đỏ) lấn lướt U8 Hạc Thành.

Sức ép của Ngọc Lặc được cụ thể hóa với bàn thắng ở phút thứ 7 của Trần Đình Hoàng Duy. Tuy nhiên sau khi bị thủng lưới, U8 Hạc Thành đã gây bất ngờ khi đẩy nhanh tốc độ, liên tục tạo sức ép trước khung thành thủ môn Trần Tiến Duy.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của Hạc Thành được đền đáp với 2 bàn thắng ở các phút 13 và 19 của cầu thủ mang áo số 10 Đặng Trung Quân. Hiệp 1 bất ngờ khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về U8 Hạc Thành.

Bước sang hiệp 2, U8 Ngọc Lặc đẩy nhanh tốc độ trận đấu và liên tiếp dâng cao, buộc đối phương phải lùi về phòng ngự. Họ sớm tìm được bàn thắng gỡ hòa ở phút 21 do công của đội trưởng Hà Minh Hiếu.

Sau đó trận đấu diễn ra cởi mở với nhiều tình huống tấn công hấp dẫn được hai đội tạo ra, nhưng sự sắc bén trong những pha dứt điểm đã giúp Ngọc Lặc ghi thêm tới 3 bàn thắng, trong khi U8 Hạc Thành chỉ có được 1 bàn.

Với chiến thắng 5-3, Ngọc Lặc giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A.

U8 Nghi Sơn đại thắng U8 Bách khoa Thường Xuân

Nghi Sơn tự tin bước vào vòng đấu cuối khi đang dẫn đầu bảng và chỉ cần một trận hòa là giành vé vào bán kết.

Các cầu thủ Nghi Sơn sở hữu kỹ thuật khéo léo, tốc độ nhanh đã liên tiếp dâng cao, buộc đối phương phải lùi về phòng ngự. Bùi Hải Đăng và Vũ Bá Hiệp Quốc lập cú đúp giúp Nghi Sơn dẫn trước tới 4-0 ngay trong hiệp 1.

Phát huy lợi thế dẫn bàn, bước vào hiệp 2 các cầu thủ U8 Nghi Sơn thi đấu càng mạch lạc, thường xuyên vây ép khung thành đối phương và có những cú sút nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ U8 Bách khoa Thường Xuân nỗ lực thi đấu, tổ chức phòng ngự rất kiên cường nhưng không chịu được sức ép lớn từ đối thủ.

Các cầu thủ Nghi Sơn ăn mừng bàn thắng.

Sức ép của Nghi Sơn tiếp tục được cụ thể bằng những bàn thắng. Bùi Anh Tuấn, Bùi Hải Đăng, Vũ Xuân Nam, Trần Anh Đức lần lượt ghi bàn, mang lại chiến thắng đậm đà 8-0 của đội nhà trước U8 Bách khoa Thường Xuân.

Có 6 điểm sau vòng bảng, ghi 11 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào, U8 Nghi Sơn tự tin bước vào bán kết với vị trí nhất bảng B.

Như vậy, sau khi kết thúc vòng bảng, các đội Nhi đồng U8 gồm Ngọc Lặc, Nghi Sơn, Hà Trung và Thiệu Hóa đã lần lượt giành vé vào bán kết, tiến gần hơn tới cuộc đua vô địch Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn. Theo kế hoạch, các trận bán kết sẽ diễn ra và chiều 8/7 trên sân bóng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Hạc Thành.

Anh Tuân