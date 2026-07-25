Xã Yên Nhân đẩy nhanh tiến độ các công trình khắc phục hậu quả thiên tai

Xã Yên Nhân được tỉnh đầu tư 7 dự án khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025. Hiện tại, các dự án này đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành và bàn giao sử dụng theo kế hoạch.

Cơ quan chức năng kiểm tra công trình kè Na Nghịu, xã Yên Nhân.

7 dự án xã Yên Nhân được đầu tư gồm 2 công trình kè, 2 khu tái định cư, 2 công trình ngầm tràn và 1 tuyến đường. Tổng mức đầu tư cho các công trình này là 60 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Với tính chất khẩn cấp của các công trình, nếu không hoàn thành sớm trước thời gian cao điểm của mùa mưa lũ năm 2026 sẽ ảnh hưởng đến đời sống và an toàn của Nhân dân.

Do đó, ngay sau khi được phê duyệt dự án, xã Yên Nhân đã triển khai thi công ngay, quyết liệt chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

Đến nay, công trình kè Na Nghịu cùng với 2 công trình ngầm tràn và 1 tuyến đường giao thông đã hoàn thành, chờ bàn giao; công trình kè suối Chiềng đã thi công đạt khối lượng trên 80%.

Riêng đối với hạ tầng 2 khu tái định cư, lãnh đạo xã Yên Nhân cho biết, sau khi HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, xã sẽ triển khai ngay để các hộ dân thuộc diện tái định cư sớm được cấp đất ổn định đời sống.

Đình Hà