Đẩy nhanh xử lý các điểm xung yếu trên đê hữu sông Mã qua phường Quảng Phú

Trên tuyến đê hữu sông Mã, đoạn qua phường Quảng Phú có 3 điểm xung yếu đang được đầu tư kinh phí tu bổ, nâng cấp. Hiện các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư trong mùa mưa lũ năm 2026.

Nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn kè từ K54+325 đến K54+525 đê hữu sông Mã.

3 công trình được triển khai thực hiện gồm: Cống ngăn mặn Quảng Hưng, phố Hưng Thuận; Xử lý sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K54+750 đến K54+980 đê hữu sông Mã, phường Quảng Phú; Xử lý sự cố sạt mái, tụt chân đê phía sông đoạn từ K54+325 đến K54+525 đê hữu sông Mã, phường Quảng Phú. Tổng chiều dài của 2 đoạn đê đang được nâng cấp khoảng 500m.

Tổng mức đầu tư của 3 công trình này là trên 15,7 tỷ đồng, trong đó dự án cống ngăn mặn được đầu tư bằng nguồn ngân sách phường; 2 công trình còn lại được tỉnh đầu tư kinh phí khắc phục sự cố thiên tai năm 2025.

Công trình kè đê hữu sông Mã đoạn qua phường Quảng Phú.

Đến thời điểm hiện tại, công trình sửa chữa cống ngăn mặn đã hoàn thành. Việc xử lý sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K54+750 đến K54+980 đã thi công đạt 96%, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.

Riêng đối với xử lý sự cố sạt mái, tụt chân đê phía sông đoạn từ K54+325 đến K54+525, tiến độ mới đạt 55% do thời gian thi công trong mùa mưa lũ. Phường đang yêu cầu đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, đồng thời xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho công trình khi có mưa lũ.

Đình Hà