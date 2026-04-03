Xã Vĩnh Lộc trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sĩ Vũ Nguyên Giới

Sáng 3/4, UBND xã Vĩnh Lộc tổ chức trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sĩ Vũ Nguyên Giới tại gia đình ở khu 2, xã Vĩnh Lộc.

Liệt sĩ Vũ Nguyên Giới nhập ngũ tháng 2/1975 khi chưa tròn 18 tuổi, tham gia huấn luyện, chiến đấu tại Đại đội 20, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền cơ sở, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Trong chiến đấu, đồng chí luôn nêu cao tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, dũng cảm, kiên cường. Năm 1978 , trong trận đấu ác liệt với kẻ thù đồng chí bị thương nặng với tỷ lệ thương tật 81%. Trở về địa phương, dù mang thương tật, đồng chí vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động tại cơ sở. Do di chứng chiến tranh, sức khỏe suy giảm, đồng chí từ trần năm 2024.

Ghi nhận những cống hiến, hy sinh, đồng chí được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Liệt sĩ và Bằng “Tổ quốc ghi công” theo Quyết định số 2705/QĐ-TTg ngày 12/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây cũng là dịp góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu cùng đồng đội, thân nhân gia đình đã dâng hương, tưởng niệm Liệt sĩ Vũ Nguyên Giới.

Trịnh Thu (CTV)