Xã Vĩnh Lộc khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân vùng bị cô lập

Ngày 17/9, lãnh đạo xã Vĩnh Lộc đã trực tiếp đến các khu vực bị ngập lụt trên địa bàn xã để kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và hỗ trợ người dân.

Diện tích lúa tại thôn Vĩnh Hưng 3 bị ngập do mưa lũ.

Theo thống kê, mưa lũ trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn xã. Toàn xã đã tổ chức sơ tán 143 hộ dân đến nơi an toàn; 134 hộ bị cô lập do nước lũ.

Mưa lũ cũng làm hơn 517ha cây trồng bị ngập, trong đó có 304ha lúa và hơn 216ha rau màu; 86ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ; 267 con gia cầm trên 28 ngày tuổi bị thiệt hại.

Trước tình hình trên, lãnh đạo xã Vĩnh Lộc đã trực tiếp xuống các khu vực bị ảnh hưởng, thăm hỏi, động viên và trao nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị cô lập.

Lãnh đạo xã Vĩnh Lộc trao nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ dân bị cô lập do mưa lũ.

Xã cũng đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng duy trì trực 24/24 giờ; thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, mực nước trên các sông, chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Trịnh Thu (CTV )