Xã Thọ Lập khen thưởng lực lượng công an có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Sáng 26/9, UBND xã Thọ Lập tổ chức công bố Quyết định khen thưởng cho lực lượng công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn.

Vào khoảng 21h ngày 24/9/2025, Tổ tuần tra Công an xã phát hiện tại khu vực kênh Bắc đoạn qua thôn Đại Đồng, xã Thọ Lập có 3 nam thanh niên biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng Công an yêu cầu kiểm tra thì 3 người này bỏ chạy và bị tổ công tác đuổi theo dừng xe, đưa về trụ sở Công an xã làm việc. Công an xã Thọ Lập đã tiến hành test nhanh ma túy, kết quả, 3 đối tượng là: Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1999, trú tại thôn Quảng Phúc, Lê Đăng Dũng, sinh năm 1999, trú tại thôn Hòa Bình và Phạm Văn Tráng, sinh năm 1996, trú tại thôn Tân Thành cùng ở xã Thọ Lập đều dương tính với ma túy.

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận vào tối 24/9/2025, cả 3 rủ nhau mua ma túy đá để cùng nhau sử dụng. Công an xã Thọ Lập đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra, xác minh theo quy định của Pháp luật.

Với thành tích trên, dịp này, Chủ tịch UBND xã Thọ Lập khen thưởng 1 tập thể và 4 cá nhân công an xã Thọ Lập.

Đỗ Duy Nhã (CTV)