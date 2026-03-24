Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Xã Thiệu Quang ra quân triển khai mở rộng hành lang giao thông

Mai Nhung
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/3, xã Thiệu Quang đã tổ chức ra quân triển khai mở rộng hành lang giao thông, lát gạch vỉa hè dọc tuyến tỉnh lộ 516C

Lãnh đạo xã tích cực tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tuyến đường đi qua 4 thôn Đông Mỹ, Đông Hòa, Khánh Hội và thôn 6, với tổng chiều dài khoảng 4 km. Theo kế hoạch, vỉa hè sau khi hoàn thành có chiều rộng khoảng 5m tính từ mép đường hiện trạng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, bảo đảm mỹ quan và an toàn giao thông.

Ngay trong ngày đầu ra quân, 10 hộ dân thôn Đông Hòa đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào và các công trình trên đất, với tổng diện tích khoảng 500 m2 cùng nhiều tài sản gắn liền với đất. Kết quả bước đầu khẳng định hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của Nhân dân.

Tiêu biểu, gia đình ông Lê Xuân Thủy, thôn Đông Hòa đã chủ động tháo dỡ cổng, tường rào và một số công trình để hiến đất mở rộng hành lang giao thông, với tổng giá trị ước tính trên 100 triệu đồng.

Xã Thiệu Quang phấn đấu hoàn thành việc mở rộng, lát gạch vỉa hè tuyến tỉnh lộ 516C trước ngày 30/4/2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo diện mạo khang trang và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Từ khóa:

#xã Thiệu Quang #Quân #Triển khai #mở rộng #hành lang #Vỉa hè #Địa phương #Tỉnh lộ #An toàn giao thông #Hạ tầng giao thông

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Từ cam kết sang năng lực thực thi

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản ghi nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 102.000 tỷ...
Gương sáng ATVSV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn được EVN vinh danh năm 2026

Đời sống - Xã hội
Trong dòng chảy không ngừng của sản xuất điện an toàn, ổn định và hiệu quả, những người lao động trực tiếp tại hiện trường luôn là lực lượng nòng cốt góp phần bảo đảm vận hành hệ thống điện quốc gia. Năm 2026, anh Cao Văn Lam - Phân xưởng Sửa chữa, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn...
Chuyện "sông cấm"

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi năm chỉ có những sự kiện lớn mới được đánh bắt tôm cá, người dân bản Ngàm, xã Sơn Điện đang cộng đồng trách nhiệm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cảnh quan môi trường sông Luồng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh