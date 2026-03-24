Xã Thiệu Quang ra quân triển khai mở rộng hành lang giao thông

Ngày 24/3, xã Thiệu Quang đã tổ chức ra quân triển khai mở rộng hành lang giao thông, lát gạch vỉa hè dọc tuyến tỉnh lộ 516C

Lãnh đạo xã tích cực tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tuyến đường đi qua 4 thôn Đông Mỹ, Đông Hòa, Khánh Hội và thôn 6, với tổng chiều dài khoảng 4 km. Theo kế hoạch, vỉa hè sau khi hoàn thành có chiều rộng khoảng 5m tính từ mép đường hiện trạng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, bảo đảm mỹ quan và an toàn giao thông.

Ngay trong ngày đầu ra quân, 10 hộ dân thôn Đông Hòa đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào và các công trình trên đất, với tổng diện tích khoảng 500 m2 cùng nhiều tài sản gắn liền với đất. Kết quả bước đầu khẳng định hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của Nhân dân.

Tiêu biểu, gia đình ông Lê Xuân Thủy, thôn Đông Hòa đã chủ động tháo dỡ cổng, tường rào và một số công trình để hiến đất mở rộng hành lang giao thông, với tổng giá trị ước tính trên 100 triệu đồng.

Xã Thiệu Quang phấn đấu hoàn thành việc mở rộng, lát gạch vỉa hè tuyến tỉnh lộ 516C trước ngày 30/4/2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo diện mạo khang trang và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Mai Nhung