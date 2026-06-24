Xã Thiệu Hóa thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của tỉnh

Sáng 24/6, HĐND xã Thiệu Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2026 và xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng.

Toàn cảnh kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của xã Thiệu Hóa tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt tiến độ đề ra.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao giá trị, ứng dụng công nghệ cao; diện tích tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn đạt 60 ha, trong đó có 20 ha ứng dụng công nghệ cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai đồng bộ; có 23/36 thôn, khu phố đăng ký đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống điện chiếu sáng và các công trình phục vụ dân sinh.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ duy trì tốc độ phát triển khá. Các doanh nghiệp chủ lực như Nhà máy giày Alivia, Công ty May Vạn Hà, Chi nhánh Công ty May Polywel hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động. Nhiều dự án đầu tư mới đang được triển khai. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương đạt 129 tỷ đồng, bằng 86,07% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước đạt 57% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 61% kế hoạch, thuộc nhóm địa phương có kết quả giải ngân cao của tỉnh.

Chủ tịch UBND xã Thiệu Hoá Nguyễn Ngọc Hiểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu tại kỳ họp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục được giữ vững trong nhóm dẫn đầu của tỉnh, với 33/36 học sinh lớp 9 đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ 5 trong tổng số 166 xã, phường. Công tác chăm lo người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,98%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026. Đặc biệt, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,98%.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét, thảo luận và thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, khu phố trên địa bàn. Theo đó, toàn xã sắp xếp giảm từ 36 thôn, khu phố xuống còn 20 thôn. Kết quả lấy ý kiến Nhân dân cho thấy có 98,98% cử tri đồng thuận với phương án sắp xếp.

Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương từ nguồn huy động đóng góp đã nộp ngân sách xã năm 2026 để đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất Trường THCS Vạn Hà; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Trọng Trang phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng thời đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền xã cần tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thanh Mai