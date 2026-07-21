Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Xã Thiệu Hóa dâng hương tưởng niệm 267 năm ngày mất Hoàng đế Lê Ý Tông

Thanh Mai
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21/7, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Hóa đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 267 năm ngày mất của Hoàng đế Lê Ý Tông (1759 - 2026) tại khu lăng mộ Hoàng đế ở thôn Trung Sơn.

Xã Thiệu Hóa dâng hương tưởng niệm 267 năm ngày mất Hoàng đế Lê Ý Tông

Sáng 21/7, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Hóa đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 267 năm ngày mất của Hoàng đế Lê Ý Tông (1759 - 2026) tại khu lăng mộ Hoàng đế ở thôn Trung Sơn.

Xã Thiệu Hóa dâng hương tưởng niệm 267 năm ngày mất Hoàng đế Lê Ý Tông

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 267 năm ngày mất Hoàng đế Lê Ý Tông.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân đối với Hoàng đế Lê Ý Tông.

Lê Ý Tông là hoàng đế thứ 25 của nhà Hậu Lê, tên thật là Lê Duy Thần (còn có tên khác là Lê Duy Thận), là con thứ 11 của vua Lê Dụ Tông.

Năm 1735, Lê Ý Tông lên ngôi, lấy niên hiệu Vĩnh Hựu, trị vì đất nước trong giai đoạn nhiều biến động. Mặc dù chỉ ở ngôi khoảng 6 năm, Hoàng đế Lê Ý Tông luôn coi trọng điển chương, lễ nghi, chăm lo an dân, giữ gìn nền nếp danh thống của triều Hậu Lê. Về sau, ngài truyền ngôi cho cháu ruột là vua Lê Hiển Tông, lui về làm Thái thượng hoàng.

Tháng 6 nhuận năm Kỷ Mão (1759), Hoàng đế Lê Ý Tông băng hà, được an táng tại làng Phù Lê, nay thuộc thôn Trung Sơn, xã Thiệu Hóa.

Xã Thiệu Hóa dâng hương tưởng niệm 267 năm ngày mất Hoàng đế Lê Ý Tông

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Lê Ý Tông.

Khu lăng mộ Hoàng đế Lê Ý Tông từng có giai đoạn gần như chìm vào quên lãng. Năm 2019, huyện Thiệu Hóa phối hợp với các nhà khoa học tổ chức tọa đàm, nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của Hoàng đế Lê Ý Tông và giá trị lịch sử của khu lăng mộ; đồng thời tiến hành quy hoạch, tôn tạo di tích.

Xã Thiệu Hóa dâng hương tưởng niệm 267 năm ngày mất Hoàng đế Lê Ý Tông

Đông đảo Nhân dân dâng hương tưởng niệm 267 năm ngày mất Hoàng đế Lê Ý Tông.

Lễ dâng hương không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng thành kính của cán bộ và Nhân dân xã Thiệu Hoá đối với các bậc tiền nhân, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy ý thức, trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và gửi gắm ước nguyện về quốc thái dân an...

Thanh Mai

Từ khóa:

#Hoàng đế #Xã Thiệu Hóa #Dâng hương tưởng niệm #thôn Trung Sơn #Lê Hiển Tông #Nhân dân #nhà Hậu Lê #Chính quyền #Đảng bộ #lăng mộ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

“Cây cao bóng cả” giữ hồn bản sắc

“Cây cao bóng cả” giữ hồn bản sắc

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn lặng lẽ được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong hành trình ấy có vai trò quan trọng của đội ngũ người cao tuổi. Bằng tình yêu, sự tâm huyết và trách...
Khát vọng kiến tạo “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”

Khát vọng kiến tạo “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Những danh hiệu vừa được trao tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam - VITA Awards 2026 không chỉ là niềm tự hào của các điểm đến được vinh danh, mà đó còn là sự ghi nhận những nỗ lực của du lịch Thanh Hóa trong giai đoạn mới. Đó là hành trình vượt ra...
Đánh thức tiềm năng di sản ở Biện Thượng

Đánh thức tiềm năng di sản ở Biện Thượng

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sở hữu hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật và danh lam thắng cảnh phong phú, xã Biện Thượng đang từng bước phát huy lợi thế di sản theo hướng bảo tồn gắn với phát triển. Những di sản ấy chính là lợi thế để địa phương phát triển...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh