Xã Thiệu Hóa dâng hương tưởng niệm 267 năm ngày mất Hoàng đế Lê Ý Tông

Sáng 21/7, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Hóa đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 267 năm ngày mất của Hoàng đế Lê Ý Tông (1759 - 2026) tại khu lăng mộ Hoàng đế ở thôn Trung Sơn.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 267 năm ngày mất Hoàng đế Lê Ý Tông.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân đối với Hoàng đế Lê Ý Tông.

Lê Ý Tông là hoàng đế thứ 25 của nhà Hậu Lê, tên thật là Lê Duy Thần (còn có tên khác là Lê Duy Thận), là con thứ 11 của vua Lê Dụ Tông.

Năm 1735, Lê Ý Tông lên ngôi, lấy niên hiệu Vĩnh Hựu, trị vì đất nước trong giai đoạn nhiều biến động. Mặc dù chỉ ở ngôi khoảng 6 năm, Hoàng đế Lê Ý Tông luôn coi trọng điển chương, lễ nghi, chăm lo an dân, giữ gìn nền nếp danh thống của triều Hậu Lê. Về sau, ngài truyền ngôi cho cháu ruột là vua Lê Hiển Tông, lui về làm Thái thượng hoàng.

Tháng 6 nhuận năm Kỷ Mão (1759), Hoàng đế Lê Ý Tông băng hà, được an táng tại làng Phù Lê, nay thuộc thôn Trung Sơn, xã Thiệu Hóa.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Lê Ý Tông.

Khu lăng mộ Hoàng đế Lê Ý Tông từng có giai đoạn gần như chìm vào quên lãng. Năm 2019, huyện Thiệu Hóa phối hợp với các nhà khoa học tổ chức tọa đàm, nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của Hoàng đế Lê Ý Tông và giá trị lịch sử của khu lăng mộ; đồng thời tiến hành quy hoạch, tôn tạo di tích.

Đông đảo Nhân dân dâng hương tưởng niệm 267 năm ngày mất Hoàng đế Lê Ý Tông.

Lễ dâng hương không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng thành kính của cán bộ và Nhân dân xã Thiệu Hoá đối với các bậc tiền nhân, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy ý thức, trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và gửi gắm ước nguyện về quốc thái dân an...

Thanh Mai