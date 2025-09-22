Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xã Thanh Quân phát động ủng hộ Nhân dân Cuba

Đoàn Lưu (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/9, xã Thanh Quân tổ chức Lễ phát động ủng hộ Nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025).

Sáng 22/9, xã Thanh Quân tổ chức Lễ phát động ủng hộ Nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025).

Toàn cảnh Lễ phát động.

Dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, đại diện các ngành, đoàn thể, trường học, trạm y tế, công an, quân sự và cán bộ, công chức xã.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Quân kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia ủng hộ Nhân dân Cuba với tinh thần tự nguyện.

Xã Thanh Quân phát động ủng hộ Nhân dân Cuba

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và Nhân dân trong toàn xã đã hưởng ứng, quyên góp được trên 15 triệu đồng. Thời gian vận động kéo dài đến hết ngày 9/10/2025.

Cuộc vận động là hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba trong giai đoạn phát triển mới.

Đoàn Lưu (CTV)

#Cuba #xã Thanh Quân #Nhân dân #Quan hệ ngoại giao #Việt nam #MTTQ #Ủng hộ #HĐND #phát động #Phát huy truyền thống

