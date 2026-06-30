Xã Thanh Phong giảm còn 6 thôn sau sắp xếp

Chiều 29/6, xã Thanh Phong tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập các thôn, chi bộ, ban công tác mặt trận và kiện toàn đội ngũ cán bộ ở thôn sau sắp xếp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố các quyết định kết thúc, giải thể các chi bộ thôn cũ, thành lập các chi bộ thôn mới và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

UBND xã công bố các quyết định chỉ định trưởng thôn, thôn đội trưởng, tổ trưởng, tổ phó lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã công bố quyết định kết thúc hoạt động ban công tác mặt trận tại các thôn cũ, thành lập ban công tác mặt trận tại các thôn mới.

Theo đó, sau khi thực hiện sắp xếp, xã Thanh Phong giảm từ 16 thôn xuống còn 6 thôn (trong đó thành lập 5 thôn mới và giữ nguyên thôn Thanh Sơn) bao gồm: Tân Hùng, Tân Thành, Làng Lự, Làng Kha, Tân Phong, Thanh Sơn.

Các đơn vị sau sắp xếp đều đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định và chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Vũ Du (CTV)