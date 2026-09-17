Xã Thạch Bình di dời hơn 200 hộ dân

Tính đến 9h ngày 17/9, xã Thạch Bình đã tổ chức di dời, sơ tán 209 hộ dân ở vùng có nguy cơ bị ngập, vùng chân hạ du các hồ, đập. Đến thời điểm hiện tại vẫn còn 441 hộ/646 khẩu bị cô lập, 356 hộ nước tràn vào nhà.

Lực lượng chức năng xã Thạch Bình hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Bên cạnh ảnh hưởng về nhà ở, mưa lớn cũng làm toàn bộ 15 hồ đập trên địa bàn vượt ngưỡng tràn từ 20-70 cm; ngập úng 974,35 ha cây trồng và 42,25 ha nuôi thủy sản.

Về giao thông, có 3 tuyến tràn bị ngập sâu không thể qua lại (đoạn Quốc lộ 45 thôn Cổ Tế, đường thôn Bằng Phú đi Liên Sơn và đường thôn Hương Sơn). Lực lượng Công an và dân quân tự vệ đang ứng trực 24/24 giờ để phân luồng, điều tiết giao thông.

Thời gian tới xã tiếp tục duy trì phương châm “4 tại chỗ”, phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự bám sát cơ sở để hỗ trợ Nhân dân, chủ động di dời các hộ vùng nguy cơ sạt lở, ngập sâu và sẵn sàng lực lượng, phương tiện giải quyết sự cố, quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Lê Thanh