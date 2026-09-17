Mưa lớn gây ngập hàng trăm hộ dân và nhiều tuyến đường tại xã Hoạt Giang

Do mưa lớn kéo dài, khoảng 300 hộ dân tại các khu vực trũng thấp trên địa bàn xã Hoạt Giang đã bị nước tràn vào khuôn viên, nhà ở, nơi ngập sâu nhất khoảng 60cm.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai của xã đang phối hợp với các thôn hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di dời đồ đạc và dùng bao tải đắp bờ ngăn nước chảy vào khu dân cư. Đến thời điểm báo cáo, chưa có hộ dân phải sơ tán.

Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ nhiều tuyến giao thông. Trên Quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã có 5 đoạn ngập, tổng chiều dài khoảng 600m; tuyến đường tỉnh 523 bị ngập, mấp mé tràn khoảng 800m, trong đó có đoạn dài khoảng 20m ngập sâu gần 50cm. Các tuyến đường thôn, ngõ xóm bị ngập cục bộ khoảng 9km.

Về thủy lợi, khoảng 300m đê tả sông Hoạt qua thôn Hà Dương, 50m đê hữu sông Hoạt qua thôn Cao Lũng, 50m đê bao Thổ Khối và 30m bờ kênh T3 bị tràn, mấp mé tràn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích và Nhân dân tổ chức chống tràn, bảo đảm an toàn công trình.

Mưa lớn kết hợp nước sông Hoạt dâng cao cũng làm khoảng 110ha lúa vụ Thu Mùa của người dân trong xã bị ngập.

Khánh Phương