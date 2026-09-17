Xã Tây Đô: Mưa lớn làm ảnh hưởng gần 63 ha cây trồng

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tây Đô, đến 10 giờ ngày 17/9, tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 62,9 ha. Trong đó, diện tích ngô bị ảnh hưởng 48,6 ha, rau màu 8,9 ha và ớt 1,8 ha.

Xã Tây Đô tập trung tiêu úng, khơi thông dòng chảy, bảo vệ diện tích cây trồng vụ Thu Mùa.

Trong chăn nuôi, mưa lớn làm chết 100 con gà; diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng là 3,1 ha. Các lĩnh vực khác chưa ghi nhận thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và tình hình mực nước sông Mã, sông Bưởi dâng cao, xã Tây Đô đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Lãnh đạo xã và các lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng, trong đó có các thôn Tiến Sơn, Cẩm Hoàng, An Tôn, Vĩnh Long; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chủ động di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn, nhất là các hộ ở khu vực thấp trũng, ven sông.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo xã Tây Đô chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, lực lượng dân quân và các lực lượng tại chỗ được huy động, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời tăng cường kiểm soát, cảnh báo người dân không đi lại, đánh bắt cá, vớt củi tại những khu vực sông, cầu, nơi nước chảy xiết hoặc ngập sâu.

Tô Hà