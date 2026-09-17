Sạt lở gây ách tắc Quốc lộ 217, xã Thiết Ống khẩn trương khắc phục

Do mưa lớn, trên tuyến Quốc lộ 217 đoạn qua khu vực Suối Cũ, xã Thiết Ống xảy ra sạt lở đất, đá từ taluy dương xuống mặt đường với khối lượng khoảng 100 m3, gây cản trở giao thông.

Đất, đá từ taluy dương lăn xuống mặt đường gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã Thiết Ống đã tổ chức cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn.

Chính quyền địa phương vừa theo dõi diễn biến sạt lở, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến.

Khánh Phương