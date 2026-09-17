Xã Ngọc Lặc bố trí lực lượng ứng trực 24/24 tại các điểm tràn

Đến sáng 17/9, trên địa bàn xã Ngọc Lặc mưa lớn làm ngập lụt nhiều điểm tràn giao thông. Do mực nước dâng cao, chảy xiết nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Ảnh: Trung tâm Cung ứng DVC xã Ngọc Lặc.

Theo đó, tại Tràn Khe Cạn (thôn Thanh Bình), nước ngập sâu khoảng 0,6m; Tràn Vân Sơn (thôn Giang Sơn) ngập sâu khoảng 0,7m; Tràn Cầu Ke (thôn Mỹ Tân) nước từ hồ Bai Than đã tràn qua mặt đường. Còn tại Tràn Bai Hủng và tràn đường Đáy Kéo (thôn Thượng Sơn) hiện vẫn ngập sâu khoảng 0,4m.

Cùng với đó, lượng nước đổ về lớn nên tại các điểm tràn nước tiếp tục dâng cao, diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, tổ xung kích và lực lượng an ninh trật tự tại các thôn đã cắm chốt trực gác 24/24h, đặt biển cảnh báo, rào chắn và nghiêm cấm người, phương tiện qua lại các vùng nước chảy xiết. Nhân dân được hướng dẫn di chuyển theo các tuyến đường dân sinh khác để giảm thiểu nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi sát diễn biến mưa lũ, duy trì ứng trực liên tục và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân.

Lê Hòa