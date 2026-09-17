Tuổi trẻ Thanh Hóa hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đã ra quân phối hợp với các đơn vị bám nắm tình hình, tích cực hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Trước tình hình mưa lớn, nước sông dâng cao, Đoàn xã Tân Tiến đã huy động ĐVTN hỗ trợ Nhân dân thôn 1 đắp một phần tuyến sông ngang, góp phần ngăn nước tràn, hạn chế nguy cơ ngập lụt và bảo vệ đời sống, tài sản của Nhân dân.

ĐVTN hỗ trợ Nhân dân thôn 1 đắp một phần tuyến sông ngang.

ĐVTN xã Hiền Kiệt hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

ĐVTN và người dân xã Minh Sơn vận chuyển vật nuôi đến nơi an toàn.

ĐVTN Chi đoàn Quân sự xã Vạn Lộc hỗ trợ gia cố đê sông Lèn.

ĐVTN xã Hậu Lộc hỗ trợ người dân giăng lưới quây ao cá.

ĐVTN xã Quan Sơn hỗ trợ nạo vét bùn trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Nguyễn Đạt