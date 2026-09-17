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Tuổi trẻ Thanh Hóa hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ

Nguyễn Đạt
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(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đã ra quân phối hợp với các đơn vị bám nắm tình hình, tích cực hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Tuổi trẻ Thanh Hóa hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đã ra quân phối hợp với các đơn vị bám nắm tình hình, tích cực hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Tuổi trẻ Thanh Hóa hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ

Trước tình hình mưa lớn, nước sông dâng cao, Đoàn xã Tân Tiến đã huy động ĐVTN hỗ trợ Nhân dân thôn 1 đắp một phần tuyến sông ngang, góp phần ngăn nước tràn, hạn chế nguy cơ ngập lụt và bảo vệ đời sống, tài sản của Nhân dân.

Tuổi trẻ Thanh Hóa hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ

ĐVTN hỗ trợ Nhân dân thôn 1 đắp một phần tuyến sông ngang.

Tuổi trẻ Thanh Hóa hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ

ĐVTN xã Hiền Kiệt hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Tuổi trẻ Thanh Hóa hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ

ĐVTN và người dân xã Minh Sơn vận chuyển vật nuôi đến nơi an toàn.

Tuổi trẻ Thanh Hóa hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ

ĐVTN Chi đoàn Quân sự xã Vạn Lộc hỗ trợ gia cố đê sông Lèn.

Tuổi trẻ Thanh Hóa hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ

ĐVTN xã Hậu Lộc hỗ trợ người dân giăng lưới quây ao cá.

Tuổi trẻ Thanh Hóa hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ

ĐVTN xã Quan Sơn hỗ trợ nạo vét bùn trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Nguyễn Đạt

Từ khóa:

#Tuổi trẻ Thanh Hóa #ĐVTN #Hỗ trợ #Đoàn viên thanh niên #Ứng phó mưa lũ #Vì cộng đồng #Tình nguyện #Xung kích #Tinh thần #người và tài sản

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