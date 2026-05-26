Xã Quảng Yên sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Xã Quảng Yên xác định tiếp tục tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy,kịp thời tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn để tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Sáng 26/5, Đảng ủy xã Quảng Yên tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh giá những kết quả đạt được, thảo luận khó khăn, vướng mắc và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Quảng Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Quảng Trạch, Quảng Yên, Quảng Hòa và Quảng Long. Từ những địa phương có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa và đời sống dân cư, một đơn vị hành chính mới đã được hình thành với diện tích 24,92km2, quy mô dân số hơn 27.000 người.

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy với 45 tổ chức đảng trực thuộc và hơn 1.360 đảng viên. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, đồng bộ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Yên Nguyễn Huy Nam chủ trì hội nghị. (Ảnh: CTV)

Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quảng Yên đã từng bước khẳng định sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Yên đồng chí Nguyễn Hồng Anh phát biểu. (Ảnh: CTV)

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận trên 4.500 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến chiếm phần lớn. Công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: CTV)

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chủ động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên; đổi mới việc ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo đó, thời gian tới, xã Quảng Yên tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việt Hương