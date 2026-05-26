Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Xã Quảng Yên sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Việt Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Xã Quảng Yên xác định tiếp tục tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy,kịp thời tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn để tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Xã Quảng Yên sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Xã Quảng Yên xác định tiếp tục tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy,kịp thời tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn để tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Sáng 26/5, Đảng ủy xã Quảng Yên tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh giá những kết quả đạt được, thảo luận khó khăn, vướng mắc và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2026-2031.

Xã Quảng Yên sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Quảng Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Quảng Trạch, Quảng Yên, Quảng Hòa và Quảng Long. Từ những địa phương có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa và đời sống dân cư, một đơn vị hành chính mới đã được hình thành với diện tích 24,92km2, quy mô dân số hơn 27.000 người.

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy với 45 tổ chức đảng trực thuộc và hơn 1.360 đảng viên. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, đồng bộ.

Xã Quảng Yên sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Yên Nguyễn Huy Nam chủ trì hội nghị. (Ảnh: CTV)

Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quảng Yên đã từng bước khẳng định sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Xã Quảng Yên sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Yên đồng chí Nguyễn Hồng Anh phát biểu. (Ảnh: CTV)

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận trên 4.500 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến chiếm phần lớn. Công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Xã Quảng Yên sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: CTV)

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chủ động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên; đổi mới việc ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả.

Xã Quảng Yên sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo đó, thời gian tới, xã Quảng Yên tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việt Hương

Tin liên quan:

Từ khóa:

#xã Quảng Yên #Chính quyền địa phương #Trung tâm Phục vụ hành chính công #Cổng dịch vụ công Quốc gia #Hiệu quả #thực hiện #Chuyển đổi số #Cán bộ công chức #Trách nhiệm người đứng đầu #Phục vụ nhân dân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nông dân nỗ lực chống nóng cho cây trồng

Nông dân nỗ lực chống nóng cho cây trồng

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày cuối tháng 5/2026, khắp xứ đồng trên địa bàn tỉnh, nông dân vẫn cần mẫn bám ruộng, thực hiện các biện pháp chống nóng, cứu cây trồng trước nguy cơ khô héo, giảm năng suất.
Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh

Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Các đại biểu HĐND cần tập trung đổi mới cách chất vấn theo hướng lựa chọn các vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm để nhìn thẳng vào hạn chế và chất vấn đến cùng, đưa ra giải pháp giải quyết căn cơ đối với các vấn đề theo lộ trình cụ thể. Đó là ý...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh