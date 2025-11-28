Xã Quảng Ninh triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng 28/11, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Văn Trung, Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng phòng Thông tin - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội XX đảng bộ tỉnh; quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi, trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Văn Trung, Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng phòng Thông tin - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt thông tin những nội dung cơ bản tại hội nghị.

Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị nắm vững các nội dung Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác và đời sống, tham gia hiệu quả cùng xã và tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Các đại biểu tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra với tổng số tiền gần 18 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Minh Khanh