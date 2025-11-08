Xã Ngọc Trạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Xã Ngọc Trạo được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Thành An, Thành Long, Thành Tâm và Ngọc Trạo. Đây là vùng đất hội tụ, giao thoa văn hóa giữa 2 dân tộc Mường và Kinh, là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng và có dư địa để phát triển kinh tế - xã hội.

Sản xuất cột bê tông xây dựng tại Công ty TNHH Cao Tuấn Cường ở thôn Ngọc Thanh (xã Ngọc Trạo).

Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo, Bùi Văn Thuần cho biết: Thời gian qua, xã đã có nhiều giải pháp giúp Nhân dân phát triển kinh tế, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng cơ cấu nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. Vận động người dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất cây trồng, áp dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng. Người dân đã mạnh dạn tích tụ, chuyển đổi diện tích trồng lúa, rừng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Xã đã tích tụ được 765ha sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, trong đó có 260ha được ứng dụng công nghệ cao. Tập trung thu hút đầu tư vùng cây ăn quả, đến nay đã có 456,15ha cây ăn quả, trong đó có 166,7ha dứa, 257,69ha ổi và mít Thái, tập trung ở các thôn Vạn Bảo, Ngọc Tâm, Tân Liên, Thạch Cừ... Hiện nay, xã có 2 sản phẩm đạt OCOP tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh, gồm ổi của HTX Vạn Bảo và mật ong của tổ hợp tác nuôi ong mật thôn Ngọc Trạo. Kinh tế lâm nghiệp có bước phát triển khá, hiện trên địa bàn xã có trên 1.000ha rừng sản xuất (chủ yếu là cây keo) mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng trang trại, gia trại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Kinh tế trang trại, gia trại ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, đến nay tổng đàn gia súc trên địa bàn xã có 8.526 con, trên 50.000 con gia cầm.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ngày càng phát triển. Nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động có hiệu quả và thu hút đông lao động, như: Nhà máy may xuất khẩu S&H Vina, Nhà máy chế biến gỗ Gia Bảo, Công ty CP Xuân Sơn và 371 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm thường xuyên cho trên 1.000 lao động địa phương và ngoài địa phương với thu nhập ổn định. Nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng được khai thác và sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao. Thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã không ngừng phát triển. Đến nay, toàn xã có 512 cơ sở thương mại, dịch vụ và 5 HTX dịch vụ nông nghiệp, tạo việc làm thường xuyên cho 1.178 lao động. Xã đã quy hoạch 3 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 150ha. Hiện cụm công nghiệp Vân Du 1, với diện tích 20,3ha đã được thành lập, đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút các dự án đầu tư sản xuất.

Bài và ảnh: Khắc Công