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Xã Nga Sơn ra mắt hai mô hình mới

Phạm Thêu (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/6, UBND xã Nga Sơn tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Doanh nghiệp an toàn trong quản lý người nước ngoài” và mô hình “Ngân hàng máu sống".

Xã Nga Sơn ra mắt hai mô hình mới

Sáng 19/6, UBND xã Nga Sơn tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Doanh nghiệp an toàn trong quản lý người nước ngoài” và mô hình “Ngân hàng máu sống".

Xã Nga Sơn ra mắt hai mô hình mới

Các đơn vị ký cam kết tham gia mô hình “Ngân hàng máu sống”.

Dự buổi lễ có đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở y tế trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn Lê Ngọc Khánh nhấn mạnh, việc xây dựng hai mô hình nhằm nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài tại doanh nghiệp, đồng thời phát huy tinh thần nhân ái, chủ động hỗ trợ nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh trong các tình huống khẩn cấp.

Tại lễ ra mắt, quy chế hoạt động của các mô hình đã được thông qua. Các đơn vị liên quan đã ký cam kết tham gia hai mô hình.

Trong đó, mô hình “Doanh nghiệp an toàn trong quản lý người nước ngoài” bước đầu thu hút 12 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đăng ký tham gia.

Được biết, Nga Sơn là một trong 25 xã, phường của tỉnh được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình này để làm cơ sở đánh giá, nhân rộng trên 166 xã, phường trong thời gian tới.

Phạm Thêu (CTV)

Từ khóa:

#Nga Sơn #Chủ tịch UBND #Người nước ngoài #Doanh nghiệp #Ngân hàng máu sống #HĐND #công an tỉnh Thanh Hóa #Nâng cao hiệu quả công tác #ra mắt #Bí thư Đảng ủy

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