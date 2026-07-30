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Tiếp nhận 112 đơn vị máu từ cán bộ, người lao động Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã

Thanh Hường
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã tổ chức chương trình “Giọt hồng xứ Thanh” năm 2026.

Tiếp nhận 112 đơn vị máu từ cán bộ, người lao động Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã

Ngày 30/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã tổ chức chương trình “Giọt hồng xứ Thanh” năm 2026.

Tiếp nhận 112 đơn vị máu từ&nbsp;cán bộ, người lao động Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã

Khám sàng lọc, xét nghiệm trước khi hiến máu.

Hưởng ứng thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, 138 cán bộ, người lao động của công ty đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Trong đó, có những người đã nhiều lần tham gia hiến máu.

Tiếp nhận 112 đơn vị máu từ&nbsp;cán bộ, người lao động Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã

Cán bộ, người lao động Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã tham gia hiến máu.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 112 đơn vị máu. Toàn bộ số máu được chuyển về ngân hàng máu của các cơ sở y tế để phục vụ công tác chữa bệnh.

Hoạt động hiến máu tình nguyện là việc làm ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng; đồng thời phát huy nét đẹp văn hóa của đội ngũ cán bộ, người lao động Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã.

Thanh Hường

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