Trả lời đơn thư của ông Lê Quang Biên, phố Liên Minh, phường Đông Tiến, về việc đề nghị việc xem xét khôi phục chế độ bệnh binh

Ngay sau khi tiếp nhận đơn của ông Lê Quang Biên, phố Liên Minh, phường Đông Tiến, về việc đề nghị xem xét, khôi phục chế độ bệnh binh đối với ông, ngày 24/11/2025, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có công văn số chuyển nội dung đơn đến Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết theo thầm quyền. Mới đây, Sở Nội vụ đã có công văn phúc đáp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Công văn Sở Nội vụ trả lời đơn của ông Lê Quang Biên, phường Đông Tiến.

Theo công văn bản trả lời của Sở Nội vụ, ngày 24/9/2025, đơn vị đã mời ông Biên đến làm việc, làm rõ nội dung phản ảnh và đề nghị ông cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc bị dừng chế độ bệnh binh. Tại buổi làm việc ông Biên trình bày, ông là giáo viên dạy nghề tại Trường Cơ khí 2 Vĩnh Phú. Ngày 14/9/1972, ông nhập ngũ, đến tháng 1/1973 đi B vào phòng Hậu Cần tại Sư đoàn 7, Quân đoàn 4. Trong thời gian phục vụ chiến đấu do sức khỏe không tốt ông được Hội đồng Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, giám định sức khỏe là 61% bệnh binh do bệnh viêm cầu thận mãn, viêm phế quản. Năm 1978, ông được Sở Thương binh - Xã hội cấp số trợ cấp mất sức 61%. Đến năm 1982, ông được giám định sức khỏe tại Hội đồng giám định Y khoa tỉnh, ông còn 41%. Năm 1986, ông được Sở Thương binh - Xã hội cấp thẻ là 61% bệnh binh. Năm 1978 đến nay, ông chỉ được cấp 1 lần chế độ 178 đồng. Sau đó, ông làm mất hồ số trợ cấp hàng tháng. Từ đó đến nay, ông không nhận được chế độ gì. Tại thời điểm làm việc, ông chưa cung cấp được các hồ sơ liên quan.

Để xác minh thông tin, ngày 10/12/2025, Sở Nội vụ có Công văn số 7292/SNV-NCC gửi UBND phường Đông Tiến về việc về việc phối hợp xác minh đơn đề nghị của ông Lê Quang Biên, thường trú tại phố Liên Minh, phường Đông Tiến. Theo kết quả xác minh của UBND phường Đông Tiến, ông Biên chấp hành các quy định của địa phương rất tốt và không vi phạm pháp luật, không có án phạt.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho ông, Sở Nội vụ đã có các công văn gửi Cục Người có công, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công. Tuy nhiên đến nay, Sở Nội vụ chưa nhận được văn bản trả lời của Cục Người có công. Khi nào có văn bản trả lời, hướng dẫn của Cục Người có công, Sở Nội vụ sẽ trả lời ông và giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thông tin để ông Lê Quang Biên, phố Liên Minh, phường Đông Tiến, được biết và theo dõi.

