Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xây dựng Đảng

Nghị quyết của Đảng

Xã Lưu Vệ quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I

Văn Chinh (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 06/10, Đảng bộ xã Lưu Vệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí Đảng viên.

Sáng ngày 06/10, Đảng bộ xã Lưu Vệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí Đảng viên.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Lưu Vệ đã quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu: Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung phát triển kinh tế theo hướng xanh, sạch, ứng dụng chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền xã; phấn đấu xây dựng xã Lưu Vệ trở thành xã nông thôn mới hiện đại theo hướng đô thị văn minh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Đảng viên.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Phát triển”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lưu Vệ đề ra 24 chỉ tiêu trên các lĩnh vực trong đó phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm 12%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 96 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5%/ năm; Hàng năm kết nạp mới từ 80 đảng viên trở lên; Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm: đạt 90% trở lên; Tăng cường củng cố Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vững mạnh cả về tổ chức, cán bộ và hoạt động, khích lệ, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, làm cơ sở để triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Lưu Vệ đã tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 66 đồng chí Đảng viên từ 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng.

Văn Chinh (CTV)

#Xã Lưu Vệ #Đảng bộ #Đại hội đại biểu #Triển khai #Trao huy hiệu Đảng #Thu nhập bình quân đầu người #Nhiệm kỳ #Phát triển kinh tế #Chương trình hành động #Phát huy truyền thống

