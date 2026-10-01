Xã Lưu Vệ bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Mỗi bữa ăn bán trú gắn liền với sức khỏe và sự phát triển của học sinh, vì vậy công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong các cơ sở giáo dục được xã Lưu Vệ đặc biệt quan tâm. Cùng với sự chủ động của mỗi nhà trường, địa phương tăng cường phối hợp, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh những khâu còn hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Quảng Xương 2.

Trên địa bàn xã Lưu Vệ có 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS, với tổng số 15 cơ sở giáo dục, gồm 6 cơ sở chính và 9 phân hiệu. Nhằm hạn chế nguy cơ mất ATTP ngay từ khâu đầu vào, UBND xã Lưu Vệ giao Trạm Y tế Tân Phong phối hợp với các đơn vị chức năng và nhà trường rà soát các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn trước khi bước vào năm học mới. Việc rà soát tập trung vào các nội dung sau: điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, nhân lực và nguồn thực phẩm.

Các nhà trường được hướng dẫn thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, lưu giữ hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu và thực hiện truy xuất khi cần. Đây cũng là cơ sở để địa phương nắm bắt những điểm còn hạn chế, hướng dẫn các nhà trường khắc phục kịp thời.

Cùng với bếp ăn trong trường, các hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng rong, quà vặt tại khu vực cổng trường cũng được địa phương quan tâm. Đây là nhóm thực phẩm học sinh dễ tiếp cận sau giờ học, do đó việc chấn chỉnh những cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu ATTP có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa các nguy cơ đối với sức khỏe học sinh. Vì vậy, xã tăng cường các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất; trường hợp vi phạm được yêu cầu khắc phục hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Lưu Vệ, cho biết: “Từ ngày 7/9, trên địa bàn xã có 11 cơ sở giáo dục thực hiện bán trú. Cùng với chất lượng dạy học, việc tổ chức bữa ăn bảo đảm ATTP, đủ dinh dưỡng là một phần quan trọng trong công tác chăm sóc học sinh. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng đã chủ trì tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành; phối hợp đánh giá điều kiện tại các bếp ăn bán trú và lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học. Đồng thời, đề nghị các nhà trường công khai thực đơn và các nội dung liên quan đến bữa ăn bán trú hằng ngày để phụ huynh học sinh và UBND xã theo dõi, giám sát”.

Mới đây, xã Lưu Vệ đã tổ chức kiểm tra đột xuất, nắm bắt tình hình tổ chức bán trú và công tác đảm bảo vệ sinh ATTP tại Trường THCS Nguyễn Du. Qua kiểm tra, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến quy trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm cơ bản đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Đối với dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống được trang bị tương đối đầy đủ; thức ăn được lưu mẫu theo quy định. Bếp ăn có tủ sấy bát, nhân viên chế biến sử dụng trang phục bảo hộ trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, đoàn công tác đề nghị nhà trường cần tiếp tục quan tâm đến chất lượng và định lượng bữa ăn, xây dựng thực đơn đa dạng, cân đối các nhóm thực phẩm và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh, đáp ứng nhu cầu phát triển thể chất.

Tại Trường Tiểu học Quảng Xương 2 hiện có 789 học sinh đăng ký bán trú. Nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo ăn bán trú và ban giám sát tại các phân hiệu, tổ chức theo dõi từng khâu của quá trình chuẩn bị và phục vụ bữa ăn. Trước khi chế biến, nguyên liệu được kiểm tra về nguồn gốc, chất lượng, số lượng và điều kiện bảo quản. Đối với khâu chia suất, nhà trường thực hiện cân, đo định lượng thực tế và đối chiếu với thực đơn đã xây dựng, công khai. Qua đó, các suất ăn được theo dõi về sự cân đối giữa tinh bột, chất đạm, chất béo và chất xơ.

Ông Đặng Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Xương 2, cho biết: “Nhà trường hiện đang phối hợp với Công ty CP Thực phẩm sạch Đức Nguyễn cung cấp thực phẩm và tổ chức nấu ăn ngay tại trường. Cùng với đó, nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh trong công tác giám sát nguồn cung thực phẩm và chất lượng bữa ăn của học sinh. Hằng ngày, những nội dung chưa phù hợp sẽ được trao đổi với đơn vị cung cấp để điều chỉnh kịp thời. Việc theo dõi sát từng khâu giúp nhà trường có thêm căn cứ đánh giá chất lượng bữa ăn của học sinh, đồng thời giúp phụ huynh yên tâm khi cho con ăn bán trú tại trường”.

Với việc kiểm soát chặt chẽ từ điều kiện bếp ăn, lựa chọn nguồn cung đến kiểm tra thực tế và phát huy vai trò giám sát của từng cơ sở giáo dục, xã Lưu Vệ đang từng bước đưa công tác ATTP trong trường học vào nền nếp. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng và các nhà trường duy trì tốt những yêu cầu đặt ra, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh mất ATTP trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Bài và ảnh: Hoài Anh