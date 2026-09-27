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Xã Hoa Lộc livestream quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Lê Hòa
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/9, UBND xã Hoa Lộc tổ chức livestream quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương trên nền tảng số. 

Xã Hoa Lộc livestream quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Sáng 27/9, UBND xã Hoa Lộc tổ chức livestream quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương trên nền tảng số.

Xã Hoa Lộc livestream quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Phiên livestream giới thiệu 4 sản phẩm OCOP 3 sao và 1 sản phẩm tiềm năng của xã Hoa Lộc.

Phiên livestream tập trung giới thiệu 4 sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương gồm: Bánh lá Quang Vinh; Giò lụa Hảo Liên; Nấm mộc nhĩ Tuấn Hưng; Nấm sò Tuấn Hưng và sản phẩm Cá một nắng Chung Hường - sản phẩm tiềm năng OCOP.

Chương trình thu hút hàng nghìn lượt tiếp cận, tương tác và tiếp nhận hàng trăm đơn hàng ngay trong thời gian phát sóng.

Không chỉ hướng đến mục tiêu bán hàng, chương trình còn kết hợp giới thiệu hình ảnh quê hương, vùng nguyên liệu và những tiềm năng của xã Hoa Lộc. Việc gắn sản phẩm với câu chuyện vùng đất và quá trình sản xuất góp phần tạo thêm giá trị nhận diện, từng bước hình thành mối liên kết giữa sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Xã Hoa Lộc livestream quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Thông qua chương trình, UBND xã Hoa Lộc mong muốn đưa các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, góp phần hỗ trợ các chủ thể quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường, nâng cao giá trị và từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Hoa Lộc. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến dịch “100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số” của địa phương.

Lê Hòa

Từ khóa:

#Sản phẩm OCOP #Địa phương #Quảng bá #Livestream #Chương trình #tiêu thụ sản phẩm #Thương mại điện tử #Chuyển đổi số #giới thiệu #Sản xuất

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