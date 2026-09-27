Linh Sơn trồng rừng gắn với chế biến

Với lợi thế về diện tích đất lâm nghiệp, những năm qua xã Linh Sơn đã vận động người dân tích cực phát triển kinh tế rừng, từng bước chuyển từ tư duy trồng rừng lấy gỗ nguyên liệu sang xây dựng chuỗi giá trị lâm nghiệp theo tiêu chuẩn FSC. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp thu hút các doanh nghiệp chế biến lâm sản (CBLS) vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xuất nhập khẩu Tập đoàn Đại Phát kiểm tra sản phẩm than viên nén trước khi xuất khẩu.

Đi vào hoạt động năm 2023, Công ty CP Xuất nhập khẩu Tập đoàn Đại Phát đóng tại Cụm công nghiệp Bãi Bùi chuyên sản xuất than viên nén xuất khẩu. Ông Lê Văn Chung, quản lý nhân sự công ty, cho biết: Qua khảo sát ở nhiều địa phương, công ty đã chọn xã Linh Sơn là nơi đầu tư sản xuất, kinh doanh, bởi trên địa bàn xã và các xã lân cận có nguồn nguyên liệu dồi dào. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, công ty luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Trung bình mỗi năm, công ty thu mua khoảng 60.000 tấn keo nguyên liệu, chế biến được 30.000 tấn viên nén xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động và hàng nghìn lao động vùng nguyên liệu. Nhằm nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, công ty đã hỗ trợ các hộ trồng rừng trong xã và các xã lân cận tham gia dự án trồng rừng FSC của châu Âu.

Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, Hà Văn Hoài cho biết: Hiện xã Linh Sơn có 2.360ha keo, 1.067ha luồng, trong đó 1.400ha đã được cấp chứng chỉ FSC. Để phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; chu kỳ khai thác đúng quy định, đồng thời chủ động trồng lại rừng sau khai thác. Bên cạnh đó, địa phương khuyến khích các hộ dân liên kết doanh nghiệp, cơ sở chế biến để từng bước hình thành vùng nguyên liệu ổn định. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu và tạo bền vững cho sản phẩm gỗ rừng trồng. Cùng với đó, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bãi Bùi và hệ thống đường giao thông, đường lâm nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư CBLS, nhất là chế biến sản phẩm xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như than biến tính, gỗ ván ép công nghiệp, ván ghép thanh, viên than nén, bột giấy. Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, thủ tục hành chính, xã Linh Sơn còn tích cực hỗ trợ các công ty, cơ sở CBLS tìm kiếm, tuyển dụng lao động có tay nghề.

Đến tháng 9/2026, trên địa bàn xã Linh Sơn đã có 7 doanh nghiệp, cơ sở CBLS đang hoạt động, trong đó có 4 doanh nghiệp CBLS có mặt hàng xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho hơn 300 lao động và hàng nghìn lao động vùng nguyên liệu. Do đáp ứng đủ nguyên liệu nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở CBLS tương đối ổn định và hiệu quả. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư cải tiến công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thời gian tới, xã Linh Sơn tiếp tục vận động người dân duy trì và phát triển diện tích rừng sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng rừng trồng; đồng thời khuyến khích đầu tư vào khâu sơ chế, chế biến và xây dựng liên kết sản xuất. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi giá trị trồng rừng, khai thác, chế biến, tiêu thụ, đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Bài và ảnh: Khắc Công