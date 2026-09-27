Điền Lư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Điền Lư là xã miền núi, thu nhập của người dân dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Nhằm nâng cao thu nhập của người dân, xã đã tập trung chỉ đạo người dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho người nông dân và tổ chức tham quan thực tế các mô hình kinh tế hiệu quả ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Theo báo cáo của UBND xã Điền Lư, toàn xã có khoảng 400ha cây rau màu, 100ha cây ăn quả tập trung, gần 20ha chuối tiêu hồng. Nhờ phát triển các mô hình này, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã có thu nhập cao.

Nhiều hộ dân xã Điền Lư đầu tư trồng cam mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nguyễn Văn Đức, thôn Điền Lư, một trong những hộ dân tiên phong chuyển đổi cây trồng, cho biết: "Năm 2018, nhận được sự tư vấn từ cán bộ xã, gia đình tôi đã chủ động đầu tư nguồn vốn để cải tạo đất và chuyển đổi sang trồng cam. Đến nay, gia đình tôi có hơn 7ha, mang lại lợi nhuận khoảng 350 - 450 triệu đồng/năm. Thành quả này không chỉ giúp gia đình ổn định cuộc sống, nuôi dạy các con tốt hơn mà còn tạo nguồn tích lũy để tiếp tục mở rộng sản xuất”.

Cùng với phát triển nông nghiệp, xã Điền Lư chú trọng thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã đã huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh. Nhờ đó, trên địa bàn xã hiện có hơn 60 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực may mặc, công nghiệp - xây dựng, sản xuất và kinh doanh điện năng, dịch vụ thương mại; giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 1.000 lao động.

Hiện nay, xã Điền Lư tiếp tục phối hợp, tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của Cụm công nghiệp Điền Trung, nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư thứ cấp đến xây dựng nhà xưởng sản xuất, kinh doanh với kỳ vọng sẽ tạo cơ hội việc làm cho khoảng 4.000 lao động địa phương và vùng lân cận.

Cùng với đó, xã Điền Lư còn chú trọng kết nối với các doanh nghiệp tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đến nay, toàn xã có gần 200 người đi xuất khẩu lao động, tập trung chủ yếu ở các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... Nguồn kiều hối gửi về đã giúp nhiều gia đình trong xã xây dựng được nhà ở khang trang, mua sắm nhiều tiện nghi sinh hoạt, cải thiện cuộc sống.

Nhờ thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, diện mạo của xã Điền Lư có nhiều đổi thay tích cực. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, hệ thống đường giao thông được cứng hóa. Đời sống của người dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 54,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,4%. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã có ý thức nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu, đóng góp xây dựng quê hương.

Ông Lê Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Điền Lư cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế. Khuyến khích phát triển các trang trại, gia trại ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư nhằm phát triển nhóm ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, trọng tâm là chế biến nông, lâm sản và vật liệu xây dựng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Điền Lư ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Anh