Tuân thủ cam kết thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng theo giá thị trường

Từ tháng 9/2026, Thanh Hóa chính thức công bố thông tin giá vật liệu xây dựng (VLXD) theo giá thị trường. Đây là kết quả từ yêu cầu thực tiễn trong triển khai các dự án và chỉ đạo sát sao của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm khắc phục những bất cập trong công bố giá, bảo đảm nguồn cung, giảm khó khăn cho doanh nghiệp xây lắp và góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Nguồn cung vật liệu đảm bảo, giá phù hợp với thị trường sẽ giúp nhà thầu giảm bớt khó khăn, tăng tốc thi công, đưa các dự án sớm về đích

Công khai, minh bạch giá vật liệu

Thời gian qua, việc công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh còn một số bất cập. Có mỏ hết trữ lượng, không hoạt động nhưng vẫn được công bố; có mỏ kê khai những loại vật liệu không thực tế sản xuất, cung ứng. Chất lượng vật liệu chưa được kiểm soát chặt chẽ, giá giữa các mỏ trong cùng khu vực còn chênh lệch, trong khi thông tin về thời gian áp dụng giá chưa đầy đủ. Những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến việc lập dự toán, quản lý chi phí và tổ chức thi công các dự án.

Từ thực tiễn đó, tại các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, những khó khăn về giá và nguồn cung VLXD được phản ánh trực tiếp. Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã chỉ đạo các ngành tập trung tháo gỡ, nâng cao chất lượng công bố giá, bảo đảm sát thực tế thị trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các đơn vị triển khai dự án.

Các doanh nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng đang từng bước minh bạch thông tin hoạt động khai thác

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã rà soát toàn diện việc cung cấp, khảo sát, kiểm tra và công bố giá; tổ chức hội nghị với các sở, ngành, địa phương có mỏ, hiệp hội, doanh nghiệp, chủ đầu tư và nhà thầu để tiếp thu ý kiến từ thực tiễn.

Qua rà soát, ngành xây dựng xác định 6 nhóm tồn tại, bất cập và 7 nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp đồng bộ, chuyển sang công bố thông tin giá VLXD theo giá thị trường từ tháng 9/2026.

Điểm mới là giá được kiểm tra, đối chiếu từ nhiều nguồn. Doanh nghiệp phải cung cấp kê khai giá, hóa đơn, hợp đồng, khối lượng, trữ lượng và khả năng cung ứng. Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm cập nhật giá thực tế từ nhà thầu; UBND cấp xã, phường nơi có mỏ phải rà soát, kiểm tra thông tin trước khi gửi cơ quan chuyên môn.

Các chủ mỏ cam kết sẽ tuân thủ thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng theo giá thị trường.

Đặc biệt, các doanh nghiệp phải ký cam kết trung thực về giá, chất lượng và khả năng cung ứng; không găm hàng, hạn chế cung ứng hoặc lợi dụng khan hiếm để đẩy giá. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định; vi phạm nghiêm trọng có thể được báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi giấy phép khai thác.

Đến thời điểm triển khai phương thức mới, đã có 35 doanh nghiệp thực hiện cam kết.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Đá Thanh Hóa cho biết: “Nhằm đảm bảo thực hiện công bố giá vật liệu theo giá thị trường, Hiệp hội Đá Thanh Hóa đã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên cung cấp thông tin, góp ý thực chất về giá và kịp thời phản ánh những trường hợp bất hợp lý, góp phần đưa thông tin thị trường vào quá trình công bố giá. Đồng thời, tuân thủ cam kết cung cấp trung thực thông tin về giá, chất lượng, công suất và khả năng cung ứng; không găm hàng, hạn chế cung ứng hoặc cung cấp thông tin giá không trung thực”.

Khơi thông nguồn lực, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ dự án

Việc chuyển sang công bố giá VLXD theo giá thị trường không chỉ nhằm điều chỉnh cách tính và công bố giá, mà quan trọng hơn là khơi thông nguồn lực vật liệu phục vụ đầu tư xây dựng.

Khi giá được công khai, thông tin về trữ lượng, chất lượng và khả năng cung ứng được kiểm chứng, chủ đầu tư và nhà thầu có thêm căn cứ để lựa chọn nguồn vật liệu, lập dự toán và chủ động phương án thi công. Doanh nghiệp khai thác cũng có trách nhiệm rõ hơn trong việc bảo đảm nguồn cung.

Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm bớt khó khăn về vật liệu, hạn chế tình trạng thiếu hoặc thông tin không chính xác về nguồn cung, qua đó tạo điều kiện để các đơn vị xây lắp chủ động tổ chức thi công, tăng tốc tiến độ các dự án.

Các doanh nghiệp sẽ khắc phục được những hạn chế sau khi Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng theo giá thị trường.

Ông Ngô Thanh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế và VLXD, Sở Xây dựng cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 183 mỏ đá; trong đó 61 mỏ đang đáp ứng nguồn vật liệu, số còn lại đang được điều tra, rà soát. Cùng với việc công bố giá, tỉnh đang triển khai các giải pháp nâng công suất mỏ, cấp phép mỏ mới, tăng cường kiểm soát hóa đơn, giá bán và chất lượng VLXD. Sở Xây dựng cũng sẽ thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra đột xuất những mỏ có dấu hiệu bất thường về giá, chất lượng, trữ lượng và khả năng cung ứng”.

Đáng chú ý, mặt bằng giá của phần lớn nhóm vật liệu cơ bản được giữ ổn định so với trước; một số loại đá điều chỉnh tăng khoảng 7%. Việc này cho thấy mục tiêu của phương thức công bố mới là phản ánh sát hơn giá thị trường, tăng tính minh bạch, chứ không đơn thuần là điều chỉnh giá.

Nguồn cung vật liệu xây dựng sát với thực tế sẽ giảm bớt khó khăn cho nhà thầu, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Từ công bố giá đến kiểm soát nguồn cung, từ trách nhiệm của doanh nghiệp đến vai trò giám sát của cơ quan quản lý, Thanh Hóa đang từng bước hình thành cơ chế quản lý VLXD minh bạch, sát thực tế.

Hiệu quả cuối cùng không chỉ nằm ở một bảng giá được cập nhật sát thị trường, mà ở khả năng khơi thông nguồn vật liệu, giảm chi phí và thời gian tìm kiếm nguồn cung, hỗ trợ doanh nghiệp xây lắp tổ chức thi công thuận lợi hơn.

Tiến Dũng