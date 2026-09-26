Kiên quyết xử lý theo quy định đối với nhà thầu không bảo đảm năng lực thực hiện dự án

Kiểm tra tiến độ thi công, giải ngân các dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn khu vực các huyện Thiệu Hóa, Yên Định (cũ), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, kiên quyết xử lý các nhà thầu không đảm bảo năng lực thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án cải tạo nâng cấp đê hữu sông Dừa.

Sáng 26/9, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công 3 dự án gồm: Cải tạo, nâng cấp đê hữu sông Dừa, huyện Thiệu Hóa (cũ); tuyến đường nối Tỉnh lộ 516C với xã Định Công (huyện Yên Định cũ) đi xã Thiệu Quang (huyện Thiệu Hóa cũ); đường tránh Quốc lộ 45 vào cụm công nghiệp phía Tây Bắc Quán Lào, huyện Yên Định (cũ). Cả 3 dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án trên địa bàn huyện Thiệu Hoá (cũ).

Đến nay, dự án đê hữu sông Dừa đã được bàn giao 100% mặt bằng sạch nhưng khối lượng thi công mới đạt khoảng 50%, tiến độ chậm, nguy cơ không hoàn thành theo hợp đồng.

Tại dự án tuyến đường nối Tỉnh lộ 516C, đoạn do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Thanh thi công cũng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân.

Đối với dự án đường tránh Quán Lào, địa phương đã giải quyết các vướng mắc về mặt bằng và cam kết bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 30/9/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và đoàn công tác kiểm tra thực địa tại Dự án đường tránh Quốc lộ 45 vào Cụm công nghiệp Tây Bắc Quán Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận buổi làm việc.

Qua kiểm tra và làm việc với chủ đầu tư, các sở, ngành chức năng, địa phương có dự án và nhà thầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường khẳng định các dự án đang được triển khai đều là dự án quan trọng, có tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hiện tiến độ triển khai các dự án này chậm so với yêu cầu, có dự án nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch.

Hiện tại, các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, nguồn vật liệu đã được các sở, ngành của tỉnh và địa phương tháo gỡ, do đó việc tiến độ chậm là do năng lực của nhà thầu không bảo đảm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nghiêm khắc phê bình các nhà thầu không bảo đảm tiến độ thi công, đồng thời khẳng định: UBND tỉnh sẽ xem xét đưa các nhà thầu không đảm bảo năng lực vào “danh sách đen”.

Thời gian còn lại để thực hiện dự án không nhiều, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư quyết liệt đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án, bảo đảm hoàn thành và đưa các công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Đình Hà