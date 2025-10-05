Xã Hà Long: Gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Hướng tới kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), sáng ngày 05/10/2025, xã Hà Long đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các doanh nhân, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn với gần 200 đại biểu tham dự.

Lãnh đạo xã Hà Long tặng hoa chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp.

Hiện nay, toàn xã Hà Long có 58 doanh nghiệp đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, các doanh nghiệp chế biến nông sản đã khẳng định được vai trò quan trọng, không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho địa phương.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trong năm 2025, hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND xã. Chính quyền xã đã chủ động tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích phát triển doanh nghiệp. Đến nay, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho hơn chục nghìn lao động.

Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp còn tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Nhiều doanh nhân đã không ngừng đổi mới, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị hiện đại trong sản xuất, chế biến, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Hà Long đã gửi lời chúc mừng, tri ân và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong việc tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của địa phương. Các doanh nhân tham dự cũng đã chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt khó trong thời kỳ hội nhập.

Các đồng chí lãnh đạo xã Hà Long tặng giấy khen cho các doanh nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Hà Long tặng Giấy khen cho 15 doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, ghi nhận những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hiên (Trung tâm CUDVC xã Hà Long)