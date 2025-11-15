Xã Định Tân tọa đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 15/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Định Tân tổ chức tọa đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Các đại biểu dự buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng các thầy giáo, cô giáo đã cùng nhau ôn lại truyền thống 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và quá trình xây dựng, phát triển của lĩnh vực giáo dục xã Định Tân.

Trên địa bàn xã Định Tân hiện có 12 trường học các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở. Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên các nhà trường tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, dưới sự quản lý, điều hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng hệ thống giáo dục trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển; cơ sở vật chất, thiết bị trường học tiếp tục được quan tâm, đầu tư xây dựng. Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao với 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, chất lượng mũi nhọn có nhiều chuyển biến rõ nét. 100% trường trong xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 7/12 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Lãnh đạo xã Định Tân tặng hoa chúc mừng các nhà trường.

Phát biểu tai buổi tọa đàm, đại diện các thầy, cô giáo bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân, coi đó là động lực để các nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Với tinh thần thể thao đoàn kết, thi đấu nhiệt tình, các đội đã đem đến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp.

Trong dịp này, xã Định Tân tổ chức giải bóng chuyền hơi và pickleball với sự tham gia của 82 vận động viên đến từ 12 đội thi từ các khối trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã.

Trung Hiếu