Xã Định Tân khai mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam

Sáng 18/4, xã Định Tân tổ chức khai mạc Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), đồng thời chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự giải, các vận động viên đến từ các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã sẽ thi đấu 2 nội dung gồm pickleball và bóng chuyền hơi.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến những trận đấu hay, hấp dẫn, đầy kịch tính, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Giải thể thao không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước mà còn là dịp để xã Định Tân tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe, thể lực, đời sống tinh thần cho Nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị trên địa bàn.

Theo kế hoạch, giải diễn ra trong 2 ngày 18-19/4. Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ tổng kết và trao cúp, huy chương, phần thưởng cho các đội giành giải nhất, nhì, ba của các môn thi đấu.

Lê Hà