Xã biên giới Quang Chiểu chủ động phòng, chống thiên tai

Quang Chiểu là địa bàn vùng cao, biên giới với địa hình đồi núi hiểm trở, đường dốc cao, nhiều khe, suối, thác nước. Những năm gần đây, khí hậu biến đổi đã gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan, dông, lốc, mưa to cục bộ trên diện rộng... Nhiều hộ dân sinh sống dưới chân núi, ven đồi nên thường xuyên đối mặt với nguy cơ đất đá sạt trượt, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản cũng như việc đi lại, sản xuất.

Lãnh đạo xã Quang Chiểu kiểm tra khu vực cầu suối Xim.

Trước tình hình đó, xã Quang Chiểu đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng về thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi địa bàn xã; tổ chức tập huấn và duy trì lực lượng xung kích; xây dựng phương án ứng phó chi tiết, sát với tình hình thực tế của từng thôn trên địa bàn.

Ông Lê Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu, cho biết: “Xã tập trung củng cố hệ thống thông tin liên lạc, lắp đặt biển báo nguy hiểm tại các khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở. Xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra tình hình thực tế, xác định các khu vực xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai để chủ động ứng phó; chỉ đạo các thôn rà soát, kiểm tra, thống kê từng hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Từ đó, tuyên truyền, cảnh báo để người dân biết, chủ động phòng tránh và di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi xảy ra mưa lũ. Đồng thời, chủ động phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu ứng phó với mưa lũ kéo dài”.

Xã cũng đẩy nhanh tiến độ dự án khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, bảo đảm thoát nước, chống sạt lở, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn. UBND xã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”. Các lực lượng đứng chân trên địa bàn tăng cường bám địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết các dấu hiệu sạt lở, kỹ năng phòng tránh thiên tai, chủ động sơ tán đến nơi an toàn khi cần thiết. Địa phương còn vận động các hộ dân có phương tiện như xe ben, máy xúc sẵn sàng hỗ trợ khắc phục sạt lở, nhanh chóng giải tỏa đất đá, bảo đảm lưu thông trên các tuyến đường khi xảy ra sự cố.

Ông Lâu Văn Pó, thôn Pù Đứa, chia sẻ: “Pù Đứa giáp biên giới với nước bạn Lào, có 82 hộ và 100% là đồng bào Mông. Thời gian gần đây, ngọn núi phía trên thôn có dấu hiệu rạn nứt, nguy cơ sạt lở rất cao, nhất là với các hộ sống dưới chân núi. Chính quyền địa phương, thôn đã tổ chức cắm biển cảnh báo, kích hoạt đội xung kích phòng chống thiên tai sẵn sàng hỗ trợ người dân”.

Xã cũng hướng dẫn người dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm và chấp hành nghiêm hiệu lệnh, hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng khi xảy ra thiên tai. Đồng thời chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn cho các thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã với quyết tâm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bài và ảnh: Tiến Đạt