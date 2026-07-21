Xã biên giới Mường Mìn chủ động ứng phó thiên tai

Trước mùa mưa bão, ngoài khẩn trương xây dựng phương án ứng phó các tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, xã Mường Mìn đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án phòng chống thiên tai.

Công trình cầu bản Bơn, xã Mường Mìn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Mưa lớn do hoàn lưu các cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản trên địa bàn xã biên giới Mường Mìn. Nhiều tuyến đường giao thông liên bản, quốc lộ qua địa bàn bị sạt lở, hoặc bị cuốn trôi. Nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa bị tàn phá, hư hỏng.

Trong và ngay sau các đợt thiên tai, cấp ủy, chính quyền xã Mường Mìn đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả. Trong đó xác định nguyên tắc nhất quán là đặt nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. Đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn lực của địa phương để khẩn trương gia cố, khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng.

Đáng chú ý, UBND tỉnh đã kịp thời phân bổ ngân sách để xã Mường Mìn khẩn trương triển khai 3 công trình khắc phục hậu quả thiên tai, với tổng nguồn vốn hơn 4 tỷ đồng, gồm: Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Yên, đường tuần tra cơ động lên đường tuần tra biên giới và xử lý sạt lở 2 bên mố cầu dân sinh bản Mìn đi khu tái định cư Pom Dụng.

Theo Chủ tịch UBND xã Ngân Văn Hanh, sau khi hoàn thiện các bước quy trình, thủ tục đầu tư, xã đã chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Đến nay các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Cùng với đó, xã Mường Mìn thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu, đường bản Bơn bắc qua sông Luồng. Công trình do UBND xã Mường Mìn làm chủ đầu tư, chuyển tiếp từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Quan Sơn cũ, có tổng mức đầu tư trên 33 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND xã Mường Mìn, đến ngày 15/7, công trình đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu cầu vượt sông Luồng nối vào Quốc lộ 16. Đơn vị thi công đang khẩn trương thi công đường dẫn từ cầu vào bản Bơn. Xã tích cực chỉ đạo nhà thầu huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026 theo kế hoạch.

Cùng với khẩn trương thi công các công trình, dự án, UBND xã Mường Mìn đang tập trung tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ gia đình sinh sống ở nơi có nguy cơ cao bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến khu tái định cư trên đồi Pom Dụng. Đây là công trình được Nhà nước đầu tư thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 với nguồn vốn hơn 26,7 tỷ đồng, đã hoàn thành vào tháng 6/2026. Hiện nay đã có 63 hộ trong tổng số 81 hộ thuộc diện đang xây dựng nhà ở. Mục tiêu là toàn bộ hộ dân sẽ hoàn thành nhà ở trước tháng 9 năm nay.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Mường Mìn Ngân Văn Hanh, xác định địa bàn nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai nên xã đã khẩn trương xây dựng và ban hành phương án phòng, chống thiên tai năm 2026. Theo đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Xác định rõ các khu vực xung yếu, dự phòng các phương án ứng phó theo từng tình huống thiên tai. Đồng thời phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn cho các thành viên trong ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã với quyết tâm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra...

Bài và ảnh: Đồng Thành