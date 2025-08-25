Xã Bá Thước vận động di dời 128 nhân khẩu đến nơi tránh trú bão

Trước dự báo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5, xã Bá Thước đã thực hiện rà soát, kiểm tra và vận động những hộ dân sống trong vùng nguy cơ bị sạt lở di dời đến nơi an toàn để tránh, trú bão.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Bá Thước đi kiểm tra tại vùng có nguy cơ sạt lở.

Theo rà soát, trên địa bàn xã Bá Thước có 9 điểm ngập úng, với 127 hộ và 516 khẩu, gồm: thôn Chiềng Ai 30 hộ, 127 khẩu; thôn La Hán 8 hộ, 38 khẩu; khu phố Măng 4 hộ, 21 khẩu; phố 5 gồm 1 hộ, 6 khẩu; phố 2 Lâm Xa 66 hộ, 264 khẩu; phố 1 Lâm Xa 6 hộ, 21 khẩu; khu phố Đắm 9 hộ, 29 khẩu.

Vận động những hộ có nguy cơ cao về sạt lở đá, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đồng thời, có 5 điểm sạt lở ảnh hưởng đến 29 hộ, 128 khẩu, gồm: thôn Chiềng Ai 7 hộ, 33 khẩu; thôn Cả 8 hộ, 33 khẩu; thôn Man Môn 5 hộ, 27 khẩu; thôn Khiêng 4 hộ, 12 khẩu; thôn Tôm 4 hộ, 19 khẩu. Đặc biệt, trên địa bàn xã có 1 điểm có nguy cơ cao về sạt lở đất, sạt lở đá và cần di dời khẩn cấp.

Ngay khi cập nhật các thông tin về diễn biến bão số 5, địa phương đã lên phương án sơ tán di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Các hộ dân được di chuyển tới công sở, trường học để tránh trú bão.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Bá Thước đã chỉ đạo, phân công các thành viên xuống trực tiếp tại các địa bàn thôn, khu phố để kiểm tra các điểm ngập úng, sạt lở, lũ ống, lũ quét, rà soát lại phương án ứng phó tại các thôn, khu phố, và xác định các địa điểm di dời, các tuyến đường tránh nếu có mưa bão xảy ra. Đến 14 giờ ngày 25/8, xã Bá Thước đã vận động di dời 29 hộ, 128 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Tại các điểm sơ tán tập trung, công an xã đã bố trí cán bộ trực nhằm đảm an ninh trật tự, tuần tra để bảo vệ tài sản cho Nhân dân; các lực lượng cũng được bố trí để đảm bảo công tác hậu cần, y tế nhằm hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Nhóm PV Thời sự