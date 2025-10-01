Xã Bá Thước khắc phục hậu quả bão số 10

Từ ngày 28/9 đến 30/10, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã Bá Thước có mưa lớn kéo dài kết hợp với việc Nhà máy Thủy điện Bá Thước 1 xả lũ đã gây ngập úng trên diện rộng. Nhiều khu vực bị chia cắt, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, giao thông đi lại của Nhân dân.

Xã Bá Thước bị ngập cục bộ một số thôn, phố do ảnh hưởng bão số 10 vào ngày 28-29/9.

Theo thống kế nhanh, toàn xã Bá Thước có 12 hộ có nhà bị ảnh hưởng. Địa phương đã sơ tán 22 hộ với 91 khẩu khỏi các khu vực sạt lở, 215 hộ với 866 khẩu khỏi khu vực ngập úng; di dời tài sản cho 44 hộ khỏi khu vực ngập lụt.

Bà con di dời tài sản đến nơi an toàn

Toàn xã có hơn 96,1ha lúa và hơn 45ha hoa màu bị ảnh hưởng, 285 con gia cầm bị cuốn trôi. Trường Tiểu học Hạ Trung bị ngập, tường rào trường có nguy cơ đổ sập với chiều dài 10m. Nhà văn hóa phố Mốt bị ngập và hư hỏng một số trang thiết bị.

Xã Bá Thước thiệt hại hơn 12,6ha mía.

96,1 ha lúa trên địa bàn xã Bá Thước bị thiệt hại do bão số 10.

Trên địa bàn xã Bá Thước có 16 điểm cầu, tràn trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ bị ngập cục bộ, trong đó Quốc lộ 217 qua địa bàn ngập 3 điểm; đường tỉnh 523D ngập 7 điểm; đường tỉnh 521B ngập 1 điểm... khiến giao thông huyết mạch kết nối xã Bá Thước với các xã khác bị gián đoạn.

Trên địa bàn xã Bá Thước có 16 điểm cầu, tràn bị ngập cục bộ.

Biển cảnh báo các phương tiện và người qua lại các điểm ngập cục bộ.

Xã Bá Thước khắc phục thiệt hại sau bão số 10

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão số 10

Ông Nguyễn Công Đức Anh, Chủ tịch UBND xã Bá Thước cho biết: Thực hiện các công điện của UBND tỉnh về ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã đã chỉ đạo, thành lập các lực lượng hỗ trợ người dân phòng, chống lụt bão với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Các lực lượng dân quân, công an, lực lượng cứu hộ, cứu nạn được phân công trực 24/24 giờ tại 16 điểm cầu, tràn bị ngập, đồng thời hỗ trợ các hộ dân bị ngập di dời đồ đạc, tài sản. Các hộ thuộc khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi thiên tai được di dời đến tránh trú tại các điểm trường, nhà văn hóa và được UBND xã hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm tại chỗ.

Đến ngày 1/10, khu vực các hộ bị ngập nước đã rút, người dân cùng các lực lượng chức năng của địa phương đang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống. Còn 6 hộ/22 khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở chưa thể quay về nhà. Bà con nông dân đang tích cực thu hoạch lúa vụ mùa sau bão số 10. Nhiều điểm ngập, bùn đất, địa phương huy động máy móc, phương tiện, nhân lực dọn dẹp sau bão.

Huy động phương tiện khắc phục đường giao thông sau bão

Bà con Nhân dân thu hoạch lúa vụ mùa sau bão số 10

Để tiếp tục ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, xã Bá Thước đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ; sẵn sàng phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu dân cư. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục bám cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các thôn, khu phố, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra...

Ngọc Huấn - Đỗ Đông - Bá Phượng