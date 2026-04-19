Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu nỗ lực, qua đó giành tổng cộng 8 huy chương, gồm 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.

Các VĐV tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn).

Hai tấm HCV của Wushu Thanh Hóa đến từ những gương mặt nổi bật. Ở nội dung tán thủ hạng cân 70kg nữ, VĐV Phạm Thị Linh thi đấu ấn tượng, thể hiện sức mạnh, bản lĩnh và chiến thuật hợp lý để bước lên ngôi vô địch.

Trong khi đó, ở nội dung quyền (taolu), Phạm Nguyễn Hoài Nam xuất sắc giành HCV nội dung thái cực kiếm, khẳng định kỹ thuật điêu luyện và phong độ ổn định.

Thầy trò đội tuyển Wushu Thanh Hoá giành 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ tại giải đấu đầu tiên trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Hoài Nam còn giành thêm 1 HCB ở nội dung thái cực kiếm nam. Hai tấm HCB còn lại thuộc về Nguyễn Thị Như Quỳnh (nội dung tán thủ hạng 52kg nữ) và Nguyễn Thị Lệ (nội dung tán thủ hạng 65kg nữ), đều là những VĐV thi đấu nỗ lực và chỉ chịu thua sát nút trong các trận chung kết.

Dừng lại ở bán kết nội dung tán thủ, các VĐV Hà Thị Cúc (hạng cân 60kg nữ), Lê Ngọc Bích (hạng cân 90kg nam) và Nguyễn Ngọc Thắng (hạng cân 65kg nam) đã có những màn thể hiện đáng ghi nhận, đóng góp thêm 3 HCĐ vào bảng thành tích chung của đoàn Thanh Hóa.

BTC trao cờ lưu niệm cho các đoàn xếp Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn, lần lượt là: Hà Nội, TP HCM, Quân đội. (Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn).

Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 quy tụ gần 300 VĐV đến từ 20 đoàn trên cả nước, với sự góp mặt của nhiều đơn vị mạnh như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội, Thanh Hóa... Các VĐV tranh tài ở 51 nội dung thuộc hai nội dung chính là quyền và tán thủ, tạo nên bầu không khí thi đấu sôi động, hấp dẫn.

Đánh giá về giải đấu, HLV trưởng Trịnh Đình Long cho biết, dù là giải đầu tiên trong năm nhưng toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Các VĐV bước vào giải với trạng thái tốt, nhiều trường hợp thi đấu vượt kỳ vọng.

Ban huấn luyện Wushu Thanh Hóa và các học trò đang tập trung cao độ hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Đặc biệt, tấm HCV của Phạm Thị Linh ở hạng cân 70kg nữ là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ khi VĐV này lần lượt vượt qua đối thủ mạnh của Hà Nội ở bán kết và giành chiến thắng thuyết phục trước VĐV Quân đội trong trận chung kết.

Theo HLV Trịnh Long, mục tiêu trọng tâm của Wushu Thanh Hóa trong năm 2026 là Đại hội Thể thao toàn quốc. Tuy nhiên, việc điều chỉnh một số hạng cân và nội dung thi đấu khiến mức độ cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn, nhất là khi nhiều đơn vị mạnh có sự bổ sung, sáp nhập lực lượng.

Sau giải đấu này, đội tuyển sẽ tiếp tục duy trì tập trung, đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn tại một số đơn vị có chuyên môn cao nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Wushu Thanh Hóa hướng tới giai đoạn thi đấu cao điểm, với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới.

Hoàng Sơn