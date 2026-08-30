Vượt qua thương tật, vươn lên làm kinh tế giỏi

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, ông Trương Văn Phòng (dân tộc Mường), thôn Lương Trung, xã Quý Lương đã nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và có nhiều đóng góp xây dựng quê hương.

Ông Trương Văn Phòng, thôn Lương Trung, xã Quý Lương chăm sóc rừng keo của gia đình.

Năm 1983, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Trương Văn Phòng lên đường nhập ngũ và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Năm 1985, ông bị thương nặng nên được phục viên về địa phương và lập gia đình. Những năm đầu trở về quê hương, cuộc sống của gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, ông đã mạnh dạn vay vốn để cải tạo hơn 20ha đất của gia đình, phát triển mô hình trồng mía, trồng luồng kết hợp chăn nuôi. Nhờ đó, kinh tế gia đình từng bước được cải thiện, ông có điều kiện đầu tư cho các con ăn học chu đáo.

Qua tìm hiểu thực tế, nhận thấy trồng cây keo mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông Phòng đã chuyển đổi 7ha đất trồng luồng và mía sang loại cây này. Để cây keo sinh trưởng tốt, ông tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật do xã tổ chức. Đồng thời, ông cũng chủ động học hỏi kinh nghiệm qua các phương tiện thông tin đại chúng để áp dụng vào mô hình sản xuất của gia đình.

Hiện nay, gia đình ông Phòng có hơn 10ha luồng, 5ha đất trồng mía và 7ha trồng cây keo. Ngoài ra, ông còn đầu tư phát triển chăn nuôi trâu. Mô hình kinh tế tổng hợp này mang lại lợi nhuận cho gia đình từ 350 - 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều thành viên trong gia đình.

Ông Trương Văn Phòng chia sẻ: “Thời gian đầu phát triển sản xuất, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn bởi thiếu vốn, thiếu kiến thức. Nhưng với quyết tâm phải vượt lên chính mình, tôi đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư, tích cực học hỏi kiến thức để áp dụng vào mô hình của gia đình. Nhờ đó, cuộc sống từng bước được nâng lên và có điều kiện đầu tư cho các con học hết đại học”.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Trương Văn Phòng còn là cựu chiến binh tiêu biểu của xã Quý Lương, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong phong trào XDNTM, ông luôn là người tiên phong đi đầu trong việc góp công, góp của làm các công trình công cộng của thôn, của xã. Gần đây, thực hiện phong trào mở rộng đường giao thông, ông Phòng đã tự nguyện hiến hơn 300m2 đất để thôn Lương Trung mở rộng đường.

Ông Bùi Văn Hào, trưởng thôn Lương Trung, xã Quý Lương, cho biết: “Ông Trương Văn Phòng là cựu chiến binh gương mẫu, tích cực tham gia phong trào của địa phương. Những việc làm của ông Phòng đã tô thắm phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Phòng thực sự là tấm gương sáng để Nhân dân trong xã học tập, noi theo”.

Bài và ảnh: Xuân Anh