Vượt khó, trở thành hội viên nòng cốt

Thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã có nhiều gia đình hội viên, phụ nữ xã Hóa Quỳ vượt lên gian khó bằng ý chí, nghị lực, là tấm gương góp phần lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Trong đó có chị Lê Thị Bình, dân tộc Thổ, hội viên nòng cốt của chi hội phụ nữ thôn Thắng Lộc.

Chị Lê Thị Bình (người đầu tiên bên trái) trao đổi về mô hình sản xuất của mình cùng cán bộ Hội Phụ nữ xã Hóa Quỳ.

Xuất thân từ gia đình thuần nông, những năm đầu lập gia đình, cuộc sống của vợ chồng chị gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn chia sẻ cùng nhau chăm chỉ lao động, sản xuất. Thật không may, năm 2000 chồng chị mất do tai nạn lao động. Kinh tế gia đình đã khó, mình chị lại phải nuôi 5 con ăn học càng khiến cuộc sống vất vả hơn. Nhưng nghĩ đến tương lai của các con, được người thân, chị em trong chi hội phụ nữ động viên, giúp đỡ, chị tiếp tục cố gắng. Các con chị mỗi ngày một lớn và biết chia sẻ, phụ giúp mẹ việc nhà, cùng mẹ chăn nuôi, trồng trọt để vực kinh tế gia đình.

Do gia đình có diện tích đất đồi và đất sản xuất nông nghiệp, chị đã mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi và trồng keo, cao su. Chị tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn được mở tại xã để áp dụng vào chăn nuôi, sản xuất như cấy lúa theo mô hình phân dúi, kỹ thuật chăn nuôi gà, trâu, bò... Qua đó, chị nhận thức rằng, cần phải thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm thì kinh tế mới phát triển bền vững. Do đó, làm bất kỳ việc gì, chị cũng tính toán thận trọng. Chị không dùng hóa chất trong sản xuất để bảo vệ môi trường, đồng thời tuyên truyền cho gia đình, người thân và chị em trong chi hội giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, vệ sinh nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi. Hiện nay, gia đình chị trồng 7ha keo, 2ha cao su đang cho thu hoạch; chăn nuôi 11 con bò, đàn gia cầm thả vườn. Ngoài ra còn làm 4 sào lúa theo mô hình phân nén dúi sâu thu hoạch đạt 3,5 tạ/sào; 4 sào ao cá thương phẩm... Trừ chi phí mỗi năm thu nhập từ 150 đến 250 triệu đồng.

Thực hiện phong trào “Phụ nữ chung sức XDNTM” chị đã nhắc nhở các con tự giác dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa sạch đẹp, vận động anh em dòng họ, hội viên chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa, xây dựng ngõ sạch, bờ rào đẹp, bố trí chuồng trại chăn nuôi hợp lý... Đặc biệt, khi xã có dự án giải phóng mặt bằng làm đường giao thông qua khu đất của gia đình đang trồng cao su, keo, chị đã chủ động hiến 7.000m2 đất.

Tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ thôn, chị luôn là hội viên nòng cốt, gương mẫu về mọi mặt. Hàng năm gia đình luôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều năm liên tục chị được Hội LHPN huyện Như Xuân cũ, xã Bình Lương cũ tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua của hội. Năm 2024 chị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giấy khen do có thành tích tích cực tham gia XDNTM. Năm 2025 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Bài và ảnh: Minh Trang