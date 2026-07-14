Vượt khó để phục vụ tốt hơn

Mục tiêu xuyên suốt của chính quyền địa phương 2 cấp là gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Từ khi đi vào vận hành theo mô hình mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Yên Phú đã nỗ lực vượt khó để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Phú hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Đầu giờ sáng của ngày làm việc, Trung tâm PVHCC xã Yên Phú có đông tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). “Với dân số đông, lượng hồ sơ giải quyết mỗi ngày lớn, trong khi công chức làm việc tại Trung tâm PVHCC xã còn thiếu, nên mỗi cán bộ, công chức phải luôn nỗ lực để giải quyết kịp thời các TTHC cho người dân. Thời gian đầu vận hành bộ máy mới có nhiều bỡ ngỡ, nhất là đối với các TTHC cấp huyện (cũ) chuyển về cho cấp xã thực hiện. Nhưng với tinh thần chủ động học hỏi và tích cực tham gia các lớp tập huấn, sau gần 1 năm vận hành, đến nay mọi hoạt động của trung tâm đều diễn ra thông suốt, ổn định”, Phó giám đốc Trung tâm PVHCC xã Yên Phú Trịnh Xuân Thủy cho biết.

Tổng số TTHC đang thực hiện đối với cấp xã hiện nay là 485 TTHC. Tất cả các thủ tục được Trung tâm PVHCC xã Yên Phú cập nhật trên trang thông tin điện tử của xã và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của trung tâm. Thay vì phải tìm các TTHC bằng giấy mất nhiều thời gian, người dân khi đến trung tâm chỉ cần quét mã QR là tra cứu và nộp TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã một cách nhanh chóng. Để không làm chậm trễ quy trình giải quyết TTHC cho người dân, trung tâm thường xuyên theo dõi trên hệ thống về thời hạn trả kết quả giải quyết TTHC để nhắc nhở, thông báo cho các phòng và công chức chuyên môn giải quyết kịp thời.

Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, toàn bộ hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân được trung tâm tiếp nhận, lưu trữ trên môi trường điện tử và chuyển liên thông qua hệ thống phần mềm quản lý để giải quyết. Đặc biệt, để thúc đẩy nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và lan tỏa sâu rộng Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về miễn toàn bộ phí, lệ phí cho tất cả TTHC thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, Trung tâm PVHCC xã Yên Phú đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện; đồng thời niêm yết công khai danh mục TTHC được miễn phí, lệ phí để đông đảo tổ chức, công dân được biết. Trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã cũng tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân nắm được nội dung này. Đặc biệt, để tổ chức, cá nhân được thụ hưởng các dịch vụ công một cách tốt nhất, Trung tâm PVHCC xã đã chú trọng phát triển các phần mềm ứng dụng đồng bộ và hiện đại, bảo đảm việc nộp và giải quyết TTHC trực tuyến được nhanh chóng, chính xác.

Chị Lê Thị Thảo, công dân xã Yên Phú, chia sẻ: “Tôi đến thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh. Đây là 1 trong 42 thủ tục được miễn phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Dù không thành thạo công nghệ thông tin nhưng đến đây, tôi đã được công chức Trung tâm PVHCC xã hướng dẫn nộp hồ sơ trên điện thoại của mình. Chỉ sau vài phút hướng dẫn, tôi đã hoàn tất được thủ tục và không phải mất phí thực hiện. Chính sách miễn phí này rất thiết thực với người dân chúng tôi”.

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm PVHCC xã Yên Phú thường xuyên rà soát các tiêu chí đánh giá của từng nhóm chỉ số thành phần để đồng bộ hồ sơ và thống kê đầy đủ, kịp thời tình hình xử lý hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết TTHC, thanh toán trực tuyến, đánh giá sự hài lòng... của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Hằng tháng, trung tâm tổng hợp, công khai danh sách cán bộ, công chức các phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ chậm hạn theo quy định. Nhờ đó, theo kết quả đánh giá trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tháng 4/2026 UBND xã Yên Phú đạt 93,24 điểm (vượt 0,74 điểm so với kế hoạch đề ra 92,5 điểm).

Giống như nhiều địa phương khác trong tỉnh, việc giải quyết TTHC cho người dân ở Yên Phú cũng gặp một số khó khăn. Trong đó, nhiều TTHC cấp tỉnh đã được UBND tỉnh phân cấp, phân quyền cho UBND cấp xã giải quyết, nhưng trên các hệ thống chưa cấu hình cho cấp xã, dẫn đến không tiếp nhận được hồ sơ. Hiện nay, TTHC đang thực hiện trên phần mềm của các bộ, ngành nhưng chưa có sự thống nhất, gây khó khăn trong quá trình khai thác, sử dụng. Một số TTHC có quy trình xử lý chưa hợp lý, thiếu thống nhất; hệ thống phần mềm thường xuyên xảy ra lỗi ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân...

“Những thách thức này chúng tôi đã tổng hợp và đề xuất các sở, ngành cấp tỉnh, các cơ quan có liên quan kiến nghị tới các bộ, ngành ở Trung ương sớm có giải pháp khắc phục, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ của tổ chức, công dân được thông suốt và đúng hẹn”, Phó giám đốc Trung tâm PVHCC xã Yên Phú Trịnh Xuân Thủy cho biết.

Bài và ảnh: Minh Khôi