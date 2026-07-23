Vươn mình trên vùng quê cách mạng

Bá Thước là vùng đất có địa hình núi non hiểm trở, nhiều sông suối, thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ và tổ chức tác chiến. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng bào các dân tộc nơi đây đã không tiếc sức người, sức của, góp phần cùng cả nước làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Nhiều gia đình tại thôn La Hán (xã Bá Thước) thâm canh, phục tráng rừng luồng cho hiệu quả kinh tế khá cao.

Dấu son La Hán trong kháng chiến

Đầu năm 1947, quân Pháp từ Lào chia làm ba cánh, theo các dòng sông Luồng, sông Lò và sông Mã tiến vào miền Tây Thanh Hóa. Ngày 7/5/1947, chúng đánh chiếm vùng La Hán, thuộc xã Ban Công cũ, nay là xã Bá Thước. Từ vị trí này, thực dân Pháp dựng lên các tổ chức phản động, nuôi mưu đồ lập “xứ Mường”, “xứ Thái” tự trị, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, uy hiếp vùng trung du và phía Tây Nam Thanh Hóa.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã thành lập một trung đội dân quân tập trung mang tên Đại đội bộ đội Cầm Bá Thước. Lực lượng vừa ngày đêm luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, vừa tuyên truyền, vận động thanh niên trong vùng tích cực tham gia du kích, xây dựng thế trận chiến tranh Nhân dân rộng khắp.

Tháng 5/1947, Đại đội bộ đội Cầm Bá Thước phối hợp với dân quân Ban Công tổ chức kích nổ bom tại làng Xôi Lôi, nay thuộc thôn Ban Công, khi quân địch từ đồn La Hán càn quét vào Chiềng Lau. Trận đánh đã gây nhiều thương vong cho lính Pháp, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của quân và dân trong vùng. Tiếp đó, Nhân dân Bá Thước sát cánh cùng lực lượng vũ trang kiên cường tiến công, đập tan âm mưu của kẻ thù, giải phóng đồn La Hán, mở đường cho giải phóng đồn Cổ Lũng.

Từ năm 1948 đến năm 1953, cán bộ và Nhân dân địa phương tiếp tục củng cố cơ sở kháng chiến, phát triển lực lượng du kích, phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực. Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn quyết liệt, Bá Thước cùng quân và dân toàn huyện huy động, vận chuyển khoảng 1.352 tấn lương thực lên Hồi Xuân, huyện Quan Hóa cũ, góp phần bảo đảm hậu cần cho tiền tuyến.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Bá Thước tiếp tục làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn, đóng góp sức người, sức của, cùng cả nước đi tới Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Những con số còn lưu lại hôm nay là minh chứng sâu sắc cho sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh: toàn xã có 244 liệt sĩ, 63 thương binh, 27 bệnh binh và 11 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; khoảng 210 người tham gia kháng chiến được Nhà nước khen thưởng, cùng đông đảo bộ đội, công nhân quốc phòng, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Với những đóng góp to lớn ấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bá Thước đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân.

Sức sống mới trên nền đồn giặc xưa

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng gian lao vẫn hiện hữu trong từng tên đất, tên làng. Cũng chính trên vùng đất từng là đồn giặc năm xưa, sức sống mới đang hình thành.

Theo chỉ dẫn của cán bộ xã, chúng tôi về thôn La Hán. Những con đường nắng bụi, mưa lầy trước kia nay đã được thay bằng đường bê tông sạch sẽ; nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo của thôn hiện chỉ còn 0,89%, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm.

Bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, bà con trong thôn đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Toàn thôn có khoảng 270ha luồng, xác định đây là cây trồng chủ lực. Đến nay, hơn 160ha luồng đã được chăm sóc, thâm canh, phục tráng.

Ông Hà Văn Nam, trưởng thôn La Hán, cho biết: Thôn hiện có 447 hộ với 1.773 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc Thái. Sau khi sáp nhập với khu phố Chu, không gian phát triển của thôn được mở rộng, tạo thêm điều kiện để tổ chức lại sản xuất và nâng cao chất lượng đời sống. Thời gian tới, thôn tiếp tục vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả, rau màu; phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại; tận dụng diện tích mặt nước sông Mã để nuôi cá lồng, bè. Tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập.

Khơi thông nguồn lực, tạo đà bứt phá

Từ những chuyển động ở La Hán có thể thấy rõ quyết tâm đổi mới đang lan tỏa trên toàn xã Bá Thước. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng thu hút đầu tư, mở rộng thương mại, dịch vụ và đa dạng hóa ngành nghề. Người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích.

Kinh tế - xã hội của xã từng bước khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 46,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của xã từng bước ổn định, hoạt động thông suốt. Hầu hết thủ tục thuộc thẩm quyền của xã đã được tích hợp thành dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,92%...

Ông Bùi Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bá Thước, cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để mở rộng quy mô, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa cho XDNTM.

Một hướng đi được Bá Thước đặc biệt quan tâm là phát triển các loại hình dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch có chất lượng và giá trị gia tăng cao, phấn đấu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với đó, xã tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng nền hành chính chủ động, chuyên nghiệp, thực sự phục vụ người dân và doanh nghiệp. Địa phương cũng ưu tiên thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế như chế biến nông, lâm sản; phát triển hợp lý tiểu thủ công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao; khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, lao động tại chỗ để nâng cao năng suất, tạo việc làm và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Truyền thống cách mạng đã và đang được tiếp nối bằng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thôn La Hán nói riêng, xã Bá Thước nói chung. Đó chính là nguồn sức mạnh để vùng đất “địa chỉ đỏ” tiếp tục viết nên những trang mới - bình yên, no ấm và giàu sức sống hơn.

Bài và ảnh: Xuân Hòa