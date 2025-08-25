Vùng biển Thanh Hóa bắt đầu mưa to, gió mạnh trước khi bão số 5 đổ bộ

Khoảng 9h sáng 25/8, khu vực ven biển Thanh Hóa bắt đầu hứng chịu những đợt mưa lớn kèm gió mạnh dữ dội.

Video: Vùng biển Thanh Hóa bắt đầu có mưa, gió mạnh trước khi bão số 5 đổ bộ.

Ghi nhận của phóng viên, sáng 25/8 tại phường Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã có mưa to, gió lớn, sóng biển đã khá cao.

Để chủ động phòng chống bão, từ ngày 24/8 và sáng nay người dân đã chặt tỉa cây cối, gia cố mái để tránh bão.

Những đợt mưa, kèm gió lớn rít lên trắng xóa khiến việc di chuyển trên đường gặp nhiều khó khăn.

Tại các khu vực neo đậu tàu thuyền, hầu hết người dân đã vào nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn.

Ngay trong đêm 24/8 và sáng ngày 25/8, lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương di dời người dân và tài sản tại nơi nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại xã Nghi Sơn, lực lượng Biên phòng đã huy động tối đa lực lượng vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Đến sáng 25/8, công tác di dời vẫn đang diễn ra khẩn trương. Chính quyền địa phương cho biết, mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và hạn chế thiệt hại tài sản khi bão số 5 đổ bộ trong vài giờ tới.

Hoàng Đông