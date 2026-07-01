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Vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

NM
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(Baothanhhoa.vn) - Theo bản tin lúc 4h sáng 1/7 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Theo bản tin lúc 4h sáng 1/7 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Hồi 1h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới phân tích trên, vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long; phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 1/7, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao trên 2,0m. Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hoá, hôm nay (1/7), do chịu ảnh hưởng của rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực giữa biển Đông kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

NM

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#Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia #Áp thấp nhiệt đới #Biển đông #Mưa rào và dông #Trường sa #Đặc khu #Tàu thuyền #Thanh hóa #Thái lan #Lốc xoáy

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