Vụ cháy nhà kho tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga: Nhiều hàng hóa, vật tư bị thiêu rụi

Vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho của Công ty TNHH MTV Tự động hóa máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng, đã thiêu rụi hoàn toàn số lượng lớn nguyên phụ liệu và thành phẩm của doanh nghiệp.

Theo ghi nhận tại hiện trường sáng 14/7, vụ cháy đã khiến một phần công trình nhà kho và xưởng sản xuất của doanh nghiệp bị hư hỏng nặng.

Nhiều hàng hóa, vật tư bên trong bị thiêu rụi, không khí vẫn khét nồng mùi giấy cháy.

Toàn bộ phần mái ở phía cuối dãy nhà kho đã bị đổ sập.

Trước đó, đám cháy bùng phát vào khoảng 19 giờ 51 phút ngày 13/7 tại khu vực tầng 2 của nhà kho, nơi chứa nhiều giấy bìa, xăng, dầu và các vật liệu dễ cháy.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 20 phương tiện chuyên dụng tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 1 giờ 15 phút ngày 14/7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Công an phường Hàm Rồng và đại diện doanh nghiệp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập lời khai của các nhân chứng, đồng thời chia thành nhiều mũi để tiếp cận, khám nghiệm hiện trường khu vực xảy ra cháy.

Do diện tích cháy lớn, nhiều kết cấu công trình bị biến dạng, vẫn tiềm ẩn nguy cơ sập đổ nên công tác khám nghiệm, thống kê thiệt hại đang gặp nhiều khó khăn.

Video hiện trường vụ cháy tối ngày 13/7/2026 tại KCN Tây Bắc Ga

Tuyết Hạnh