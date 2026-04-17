Vòng 19 V.League rực lửa với các trận cầu sinh tử; Lộ diện các cặp bán kết Europe League

U17 Việt Nam hủy diệt Timor Leste, tự tin đấu chủ nhà Indonesia; SHB Đà Nẵng “quay xe” phút chót: HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục dẫn dắt đội bóng; Crystal Palace lập kỳ tích vào bán kết Conference League ngay lần đầu tham dự... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (17/4).

V.League 2025/26: Vòng 19 rực lửa với các trận cầu sinh tử

Vòng 19 V-League khởi tranh từ ngày 17/4, chứng kiến những cuộc đối đầu căng thẳng ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

Mở màn tại Hàng Đẫy, Hà Nội FC tiếp đón Becamex TP.HCM với mục tiêu áp sát tốp 3, trong khi đội khách đang khát điểm để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Tâm điểm của vòng đấu là màn so tài giữa đội đầu bảng CAHN (45 điểm) và CA TPHCM.

Đông Á Thanh Hoá sẽ đối đầu SLNA ở vòng đấu này.

Tại nhóm cuối, SHB Đà Nẵng (12 điểm) và PVF-CAND (13 điểm) đối mặt thử thách cực đại trước các đối thủ mạnh là Nam Định và Ninh Bình. Đặc biệt, trận derby giữa Đông Á Thanh Hóa và SLNA mang ý nghĩa sống còn cho đội bóng xứ Thanh trong nỗ lực tránh xa vị trí bét bảng trước khi bước vào giai đoạn quyết định.

SHB Đà Nẵng “quay xe” phút chót: HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục dẫn dắt đội bóng

Dù từng có kế hoạch bổ nhiệm HLV Trần Minh Chiến sau biến động ở thượng tầng, ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng đã quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Lê Đức Tuấn.

HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục làm nhiệm vụ ở CLB Đà Nẵng.

Sự thay đổi này xuất phát từ sự ủng hộ tuyệt đối của dàn cầu thủ dành cho chiến lược gia trẻ tuổi. Hiện tại, đội bóng sông Hàn đang đứng cuối bảng với 12 điểm và chịu áp lực cực lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội quyết tâm trụ hạng.

Thử thách đầu tiên của ông Tuấn sau quyết định giữ ghế là trận đón tiếp Thép Xanh Nam Định trên sân Chi Lăng vào lúc 18h00 ngày 19/4. Với sự trở lại của các trụ cột như Quế Ngọc Hải và Lương Duy Cương, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ sớm cải thiện phong độ để thoát khỏi vị trí bét bảng.

U17 Việt Nam hủy diệt Timor Leste, tự tin đấu chủ nhà Indonesia

Chiều 16/4, U17 Việt Nam đã tạo nên cơn mưa bàn thắng khi đánh bại Timor Leste với tỷ số 10-0 tại bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026. Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương tỏa sáng rực rỡ với mỗi người một cú hat-trick, giúp đội nhà củng cố ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +14.

Việt Nam trong trận thắng Timor Leste ở lượt hai bảng A U17 Đông Nam Á chiều 16/4/2026, trên sân Joko Samudro, Indonesia.

HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về sự gắn kết và tính kỷ luật của các học trò. Chiến thắng vang dội này là bước chạy đà hoàn hảo trước trận quyết đấu với chủ nhà Indonesia vào ngày 19/4. Chỉ cần một kết quả hòa, thầy trò ông Roland sẽ chính thức góp mặt tại bán kết với vị trí nhất bảng.

Europa League: Nottingham Forest viết tiếp lịch sử, lộ diện các cặp bán kết

Rạng sáng 17/4, Nottingham Forest đã đánh bại Porto 1-0 tại City Ground, chính thức tiến vào bán kết Europa League sau 42 năm chờ đợi. Đối thủ của họ sẽ là Aston Villa, đội bóng vừa đè bẹp Bologna với tổng tỷ số áp đảo 7-1.

Nottingham chơi ấn tượng ở cúp châu Âu.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, đấu trường này chứng kiến một cặp bán kết toàn Anh, hứa hẹn màn so tài rực lửa giữa hai đại diện Premier League.

Ở nhánh còn lại, Braga sẽ đối đầu với hiện tượng Freiburg. Đại diện nước Đức vừa lập kỳ tích lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải đấu châu lục sau khi vượt qua Celta Vigo. Các trận lượt đi vòng bán kết sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 30/4 tới.

Crystal Palace lập kỳ tích vào bán kết Conference League ngay lần đầu tham dự

Rạng sáng 17/4, Crystal Palace đã viết nên trang sử mới khi lọt vào bán kết Conference League 2025/26 dù để thua Fiorentina 1-2 ở lượt về (thắng chung cuộc 4-2).

Dean Henderson cùng đồng đội viết nên trang sử mới cho CLB thành London.

Bàn mở tỷ số của Ismaila Sarr cùng bản lĩnh kiên cường trong những phút cuối đã giúp “Đại bàng xanh” chấm dứt hy vọng lội ngược dòng của đại diện nước Ý. Đối thủ của Palace ở vòng bán kết sẽ là Shakhtar Donetsk, đội bóng vừa vượt qua AZ Alkmaar.

Nhánh thi đấu vòng knock-out Conference League mùa 2025/2026.

Ở nhánh đấu còn lại, Rayo Vallecano sẽ chạm trán Strasbourg. Các trận lượt đi dự kiến diễn ra vào ngày 1/5, hứa hẹn tìm ra một nhà vô địch mới đầy bất ngờ cho giải đấu năm nay.

