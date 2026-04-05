Vòng 17 V.League: Đông Á Thanh Hóa chờ “làn gió mới” từ dàn tân binh

Cuộc tiếp đón Công an TP.HCM tại vòng 17 V.League 2025/26 diễn ra lúc 18h ngày 5/4 mang ý nghĩa đặc biệt với Đông Á Thanh Hóa, khi đội bóng xứ Thanh đang bước vào giai đoạn “nước rút” đầy áp lực trong cuộc đua trụ hạng. Trên sân nhà, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp không chỉ cần điểm, mà còn cần một cú hích về tinh thần để thoát khỏi vòng xoáy khó khăn.

Đông Á Thanh Hoá tiếp đón Công an TP HCM trên sân nhà vào chiều 5/4. (Ảnh: CLB Đông Á Thanh Hoá)

Thanh Hóa đang trải qua quãng thời gian đầy thử thách. Hai thất bại liên tiếp trước Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đẩy đội bóng xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng PVF-CAND vỏn vẹn 2 điểm. Những con số ấy phản ánh rõ áp lực đang đè nặng lên đôi chân các cầu thủ xứ Thanh.

Dẫu vậy, điểm tựa lớn nhất của Thanh Hóa lúc này chính là sân nhà cùng tinh thần không bỏ cuộc. Ở lượt đi, dù thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, họ vẫn tạo nên bất ngờ khi đánh bại Công an TP.HCM 2-1 ngay tại Thống Nhất. Đó là trận đấu cho thấy bản lĩnh và ý chí của đội bóng, nhưng cũng khó có thể lặp lại trong bối cảnh hiện tại.

Bốn trong số các tân binh đã được đội bóng xứ Thanh bổ sung. (Ảnh: CLB Đông Á Thanh Hoá)

Tin vui đến với Thanh Hóa khi án phạt từ FIFA đã được gỡ bỏ, giúp đội bóng kịp thời bổ sung lực lượng. Sự xuất hiện của các tân binh phần nào gia tăng chiều sâu đội hình, song khả năng hòa nhập và tạo khác biệt vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng. Bên cạnh đó, những vấn đề về chế độ, tài chính vẫn là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý thi đấu.

Ở phía đối diện, Công an TP.HCM lại đang thể hiện hình ảnh trái ngược. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức duy trì phong độ ổn định để góp mặt trong top 5 với 26 điểm. Dù chưa thực sự bùng nổ về mặt tấn công, nhưng sự chắc chắn trong lối chơi giúp họ biết cách giành điểm ở những thời điểm quan trọng.

Công an TP HCM thắng 3 trên 5 trận gần nhất tại V.League. (Ảnh: VPF).

Chuyến làm khách tới Thanh Hóa lần này vì thế mang theo quyết tâm rất lớn của đội bóng ngành Công an. Trận thua ở lượt đi vẫn còn đó như một “món nợ”, nhất là khi họ là đội chơi lấn lướt nhưng không tận dụng được cơ hội. Với lực lượng đầy đủ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu 3 điểm là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội khách.

Về mặt chiến thuật, Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi chặt chẽ, ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến và tận dụng khả năng độc lập tác chiến của Rimario trên hàng công. Trong khi đó, Công an TP.HCM với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc sẽ khai thác mạnh các pha xuống biên, tận dụng khả năng dứt điểm của Tiến Linh và Raphael.

Đội bóng xứ Thanh cần nỗ lực và đoàn kết tối đa nếu muốn thành công với mục tiêu trụ hạng. (Ảnh: CLB Đông Á Thanh Hoá)

Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra với thế trận giằng co, trong đó khu vực trung tuyến đóng vai trò then chốt. Nếu không thể giữ được sự tập trung và tổ chức tốt, Thanh Hóa rất dễ rơi vào thế bị động trước đối thủ có tổ chức tốt hơn.

Dù vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng với lợi thế sân nhà cùng sự tiếp sức từ những nhân tố mới, Đông Á Thanh Hóa hoàn toàn có thể hy vọng vào một kết quả tích cực. Ít nhất, đó sẽ là cơ hội để họ thắp sáng niềm tin trong chặng đường trụ hạng đầy gian nan phía trước.

Hoàng Sơn