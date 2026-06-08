Giải bóng đá nhi đồng cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 4/7

Từ ngày 4/7, trái bóng của giải Bóng đá Nhi đồng cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V sẽ chính thức lăn. Sau 4 mùa tổ chức thành công, ở mùa thứ V, giải đấu không còn đơn thuần là một hoạt động thể thao mà đã trở thành một phần của đời sống văn hóa, khơi dậy đam mê và chắp cánh cho những ước mơ bóng đá của trẻ em xứ Thanh.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 8/6, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Nhi đồng cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 đã tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị và thống nhất kế hoạch triển khai cho giải đấu.

Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa và UBND phường Hạc Thành phối hợp tổ chức. Ở lần tổ chức thứ V, giải dự kiến thu hút số lượng các đội bóng thiếu nhi (ở hai lứa tuổi U8 và U10), đến từ các địa phương trong tỉnh tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu tại hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự nhấn mạnh: Giải đấu chính là bệ phóng nâng tầm phong trào thể thao học đường của Thanh Hóa. Đối với các em, giải đấu không chỉ mang lại niềm vui bổ ích trong dịp hè để rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe mà còn là cơ hội vàng để cọ xát, rèn luyện bản lĩnh thi đấu. Thực tế đã chứng minh, từ sân chơi này, rất nhiều em nhỏ đã bộc lộ và phát triển năng khiếu vượt trội, tiếp tục tham gia vào các đội tuyển trẻ và các trung tâm đào tạo bóng đá chuyên nghiệp lớn. Để giải đấu lần thứ V thành công, Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp bài bản, xây dựng giải ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, mang khát vọng lớn của thể thao xứ Thanh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã rà soát các nội dung trọng tâm phục vụ giải đấu, gồm công tác bốc thăm chia bảng, tổ chức thi đấu, truyền thông, hoàn thiện kịch bản lễ khai mạc, bế mạc và các điều kiện bảo đảm cho giải diễn ra thành công.

Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Các phương án về chuyên môn, phân công nhiệm vụ, nhân sự, tập huấn trọng tài, truyền thông, hậu cần, y tế và bảo đảm an ninh, an toàn đã được xây dựng chi tiết. Ban Tổ chức cũng sẽ sớm gửi danh sách các địa điểm lưu trú của các đội bóng nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt, đồng thời tăng cường quản lý, bình ổn giá cả trong thời gian diễn ra giải đấu.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Nguyễn Huy Long cho biết: “Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sẽ thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, qua đó góp phần đưa không khí sôi động và những hình ảnh đẹp nhất của giải đến với đông đảo người hâm mộ trong và ngoài tỉnh. Hiện tại công tác truyền thông, đặc biệt là livestream các trận đấu, đang được chuẩn bị tích cực”.

Về y tế, Ban Tổ chức sẽ bố trí đội ngũ y bác sĩ trực tại các địa điểm thi đấu, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Công tác tập huấn trọng tài và điều hành giải cũng đã được thống nhất để đảm bảo tính công bằng, chuyên nghiệp trong toàn bộ quá trình thi đấu.

Ban Tổ chức lưu ý các đội bóng hoàn thiện hồ sơ tham dự và nộp đúng thời hạn trước ngày 25/6. Năm nay, công tác kiểm tra nhân sự tiếp tục được siết chặt, với sự phối hợp giữa Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa, nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác của danh sách cầu thủ.

Đại diện UBND phường Hạc Thành phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc, các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 4/7 tại sân thi đấu của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn và sôi động cho người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa.

Anh Tuân