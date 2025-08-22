Võ sĩ Thanh Hóa ghi dấu ấn tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025

Tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17 diễn ra từ ngày 17/8 tại tỉnh Khánh Hòa, các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển Taekwondo Việt Nam.

Phạm Ngọc Châm (trái) và Nguyễn Thị Hương giành HCV tại giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á năm 2025.

Đoàn Thanh Hóa tham dự giải với 3 VĐV và giành được 2 HCV, 1 HCĐ. Cụ thể, Phạm Ngọc Châm xuất sắc đoạt HCV hạng cân đối kháng 57kg nữ, trong khi VĐV kỳ cựu Nguyễn Thị Hương tiếp tục khẳng định mình khi có lần thứ 3 lên ngôi tại giải đấu cấp khu vực ở nội dung đối kháng hạng cân 73kg.

Với Phạm Ngọc Châm, nữ võ sĩ đã có hai lần liên tiếp giành HCB tại SEA Games 31 và 32, thành tích vừa đạt được là động lực để Ngọc Châm tiếp tục cố gắng hướng đến mục tiêu có suất tham dự SEA Games tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Ngoài ra, VĐV trẻ Bùi Mai Phương (sinh năm 2010) cũng để lại dấu ấn khi giành HCĐ hạng cân 63kg nữ ở lứa tuổi U17.

Sự xuất sắc của các VĐV Thanh Hóa đóng góp vào thành tích giành ngôi Nhất toàn đoàn của Taekwondo Việt Nam với tổng cộng 125 huy chương, trong đó có 43 HCV, 36 HCB và 46 HCĐ.

Taekwondo Thanh Hóa đóng góp 2 HCV và 1 HCĐ vào thành tích Nhất toàn đoàn của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025 không chỉ là dịp để các võ sĩ nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị cho những sân chơi lớn hơn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực.

Hoàng Sơn